Contraloría detecta descontrol en cárceles: miles de decomisos de droga sin sanción y desapariciones en cadena de custodia

Un lapidario informe emitido este jueves por la Contraloría General de la República reveló graves deficiencias en el manejo de drogas incautadas al interior de las cárceles chilenas. La investigación, que abarcó recintos de las regiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins entre 2024 y 2025, expuso que Gendarmería de Chile no aplicó sanciones en más de 1.600 eventos de hallazgo de sustancias ilícitas, dejando impunes a 1.539 internos sorprendidos con drogas.

El documento fiscalizador advierte sobre una preocupante vulnerabilidad en la seguridad perimetral y el control de visitas. Se constató que 507 ciudadanos externos involucrados en el ingreso de estupefacientes no recibieron sanción alguna. Aún más grave, los sistemas de control fallaron al permitir el ingreso de 397 personas que mantenían una prohibición vigente de entrada a los recintos penitenciarios, violando directamente los protocolos de seguridad establecidos.

La auditoría también destapó irregularidades administrativas que podrían constituir delito. Se detectaron 16 incautaciones de droga que nunca fueron denunciadas al Ministerio Público, y otras 57 que se informaron fuera del plazo legal de 24 horas . Estas omisiones, sumadas a la falta de entrega de antecedentes en otros casos, han obstaculizado la persecución penal del tráfico de drogas al interior de los penales.

En cuanto al manejo de la evidencia, la Contraloría identificó un desorden generalizado en la cadena de custodia. A nivel nacional, se registraron 9.002 casos en los que la droga incautada fue entregada a los Servicios de Salud fuera de plazo . La situación más crítica se vivió en el C.C.P. de San Antonio, donde se hallaron drogas almacenadas por más de tres años sin ser destruidas ni entregadas a la autoridad sanitaria.

El informe detalla además inquietantes discrepancias en las cantidades de droga. En las revisiones se encontraron diferencias sustanciales entre el peso declarado en la incautación inicial y lo que finalmente llegó al Servicio de Salud. En un caso emblemático, de 38 gramos de pasta base decomisados, solo se entregaron 8,5 gramos a la autoridad sanitaria, “desapareciendo” casi el 80% de la sustancia en el proceso . Esto se suma al uso de balanzas mal calibradas y reactivos químicos vencidos para las pruebas de campo.

Ante la magnitud de los hallazgos, clasificados como “altamente complejos”, la Contraloría ordenó la instrucción inmediata de sumarios administrativos al interior de Gendarmería para perseguir las responsabilidades funcionarias . Asimismo, el ente contralor remitió todos los antecedentes al Ministerio Público para que se investiguen las posibles aristas penales derivadas de la pérdida de evidencia y la omisión de denuncias.