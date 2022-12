Senador Araya y rechazo de Herrera como Fiscal Nacional: “Me equivoqué cuando voté por Abbott y no queremos volver a cometer el mismo error”

Hay unos criterios mínimos que el senador Pedro Araya (independiente, integrante de la bancada PPD) tiene para votar por un nombre propuesto por el Presidente Gabriel Boric para el cargo de Fiscal Nacional: por ejemplo, que el candidato o candidata no haya defendido causas por lavado de activos o narcotráfico. Tampoco que haya sido la número dos durante la gestión del salido Jorge Abbott, como fue el caso de Marta Herrera durante el lunes.

Este martes, el parlamentario profundizó, en ADN Hoy, en lo ocurrido en la Cámara Alta durante la derrota de Herrera. De entrada, respondió al Presidente Boric, quien acusó un gallito político: “No comparto las palabras del Presidente Boric y lamento profundamente sus comentarios”.

Ante un estado del país que calificó como con una “crisis de seguridad pública”, precisó que “buena parte de esas crisis pasa por la mala gestión del Ministerio Público proque es una institución incapaz de cumplir lo que podría norminar ‘el giro principal del negocio’: esclarecer los delitos, atrapar los delincuentes y llevarlos a la justicia”.

Así, la preocupación se dirige hacia el Gobierno “y especialmente el Presidente Boric, que no tenga consciencia de por qué es importante nombrar un fiscal que tenga un perfil que hoy pasa por su peor momento”.

Araya votó a favor de José Morales porque su nombre “podría darle un cambio de timón” al Ministerio Público; pero con Herrera no “porque hay una gestión muy crítica respecto a la labor de Jorge Abbott como fiscal nacional y la persona que integraba su equipo, que fue cargo de confianza y número dos de la fiscalía no puede desentenderse de lo que ha pasado en la última gestión”.

“Es decirle al gobierno que se tome en serio al elección de Fiscal Nacional (…) El gobierno no supo escuchar lo que se le dijo desde el Senado. Varios senadores le transmitieron que en el caso de Marta Herrera no iba a reunir los votos porque había una gestión muy crítica del trabajo de ella en la fiscalía nacional en el último tiempo (…) Cuando se le dice que necesita un cambio de timón, con un perfil que dé un quiebre y el gobierno no quiere entender, tenemos un problema“, agregó.

🎙️ EN VIVO | En #ADNHoy Pedro Araya (@ArayaPedro) por elección de fiscal nacional: “En el Senado nos equivocamos en la elección de Jorge Abbott. Probablemente por eso debemos ser más rigurosos en la elección de fiscal nacional” 📻 https://t.co/Pn9bbg34Qb pic.twitter.com/U1w14RZWPj — Radio ADN (@adnradiochile) December 20, 2022

Con todo, con los tres poderes del Estado involucrados en el proceso, Araya llamó a “desdramatizar” lo ocurrido, más aún cuando está la visión crítica a la gestión de Abbott presente: “Nos equivocamos en la elección de Jorge Abbott, probablemente no debió ser el fiscal nacional. Probablemente por esa experiencia el Senado es más rigurosos en la elección de fiscal nacional. Si uno se vuelve a equivocar, va a ser muy difícil bajar los índices de inseguridad”.

La clave, entonces, está en escuchar a los senadores: “Si hubiese escuchado más, no se habría expuesto a una derrota como la de ayer”.

“Hay un gobierno que no ha querido escuchar lo que ha pasado en el Senado y probablemente con un voluntarismo porque tienen una preconcepción de quién debiera ser el próximo Fiscal Nacional o los requisitos que debiera tener, vamos a estar en un problema durante un tiempo. Por eso, espero que después de lo de ayer, el Gobierno escuche con mayor finesa lo que se está diciendo en el Senado. No se trata de instalar cualquier nombre o que sea afín a lo que digo, sino de instalar un buen fiscal nacional”, desarrolló.

En la misma línea, hizo un mea culpa: “Me equivoqué cuando voté por Jorge Abbott y no queremos volver a cometer el mismo error proque hemos visto lo que pasa con la inacción del Ministerio Público y cómo afecta la vida de los chilenos y chilenas”.

Hay dos nombres que convencen a Araya: Palma, el fiscal de Aysén, y Valencia, el abogado que ejerce de forma particular. Pero este último recibió el rechazo del oficialismo, por concejo de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Para el senador, allí priman dos principios: el de la defensa jurídica, y que “un buen abogado toma defensas complejas”.

“Si existiera ese veto, es una muy mala señal en general porque se dice que los abogados que se dediquen a hacer ciertas defensas jurídicas no van a poder llegar a ocupar puestos de Gobierno por esta concepción. En lo personal, y creo que es criterio unánime de la comisión, no puede ser motivo para desechar a una u otra persona para un cargo público. Vamos a defender siemrpe el principio a la defensa jurídica”, expuso.