Diputado del Partido Humanista llega al Congreso vestido de chef para criticar el acuerdo constitucional

Cerca de las 22:00 horas del lunes 12 de diciembre, los presidentes de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado dieron a conocer el acuerdo constitucional que alcanzaron las distintas fuerzas políticas, de oficialismo y oposición, para dar inicio a nuevo proceso constituyente.

Un acuerdo en el que se incluyen las Bases Constitucionales, como reglas y limites que el órgano redactor no podrá transgredir; un Consejo Constitucional, que estará compuesto por 50 personas elegidas por votación popular; una Comisión Experta, con 24 profesionales, técnicos y/o académicos elegidos por la Cámara de Diputados y Diputados y el Senado; y además un Comité Técnico de Admisibilidad, que estará compuesto de 14 juristas.

Además, la elección de los integrantes del Consejo Constitucional y el plebiscito de salida serán con voto obligatorio.

Un diputado llegó vestido de chef

Sin embargo, este acuerdo constitucional no ha estado exento de criticas. Y uno que se sumó a los cuestionamientos del resultado de las conversaciones entre el oficialismo y gran parte de la oposición, fue Hernán Palma, uno de los diputados del Partido Humanista. Esto luego de llegar al Congreso disfrazado como un chef.

“Esta vez voy a estar por el Rechazo (…) Vamos a ver qué es lo que sale de estas conversaciones. Pero yo creo, hoy día, estoy aquí solito, dando una señal, de que hay un mundo allá afuera que no está acá dentro, que no está conforme con esta manera de hacer política, por favor. Si Zaldívar sigue penando en las salas del Congreso”, afirmó.

Más adelante, tras ser consultado, se refirió a si considera que las personas estaban de acuerdo con su performance e histriónica manera de hacer política. “Yo creo que lo histriónico no tiene nada de malo. Lo histriónico es una manera lúdica y no violenta… Yo soy humanista y los humanistas estamos por la no violencia activa“, aseguró.

“Esto es como saltarse el torniquete, esto es como las cicletadas, como el fenómeno de Las Tesis, que son formas no violentas de expresión. Quiero aclarar que no consumo absolutamente nada, por si quedara alguna duda“, remató.

A la critica del diputado del Partido Humanista al acuerdo constitucional, le antecedieron los cuestionamientos de congresistas del Partido Republicano, del Partido de la Gente y de exconvencionales como Marcela Cubillos, Teresa Marinovic, Natividad Llanquileo, Tania Madriaga y Manuel Woldarsky.