“De no creerlo”, “órgano ilegítimo” y “los mismos de siempre”: las críticas de lo ex convencionales al nuevo acuerdo constitucional

Tras 99 días desde el rechazo a la propuesta de carta magna redactada por la Convención Constitucional, las fuerzas políticas confirmaron un acuerdo para iniciar un nuevo proceso que produzca el reemplazo de la Constitución de 1980.

Un órgano de 50 personas electas y 24 expertos designados por el Congreso que prepare un anteproyecto es parte del esqueleto de la nueva propuesta.

Los ex convencionales fueron algunos de los primeros en reaccionar ante la nueva propuesta, mostrando transversalmente una crítica hacia el nuevo proceso.

Una de las primeras en reaccionar fue Marcela Cubillos, la ex diputado y exmilitante de la Unión Demócrata Independiente, criticó el acuerdo señalando que “De no creerlo Convención 100% electa de nuevo. Se repite el proceso. El resto es música” y agregó que “pensar que expertos, a los que no les darán derecho a voto, podrán en la práctica ejercer derecho a veto, solo puede existir en el imaginario de algunos negociadores”.

Natividad Llanquileo también utilizó sus redes sociales para criticar el acuerdo constitucional, asegurando: “Una que siga cuidando los intereses de unos pocos. Evidentemente una menos democrática. Los expertos los mismos de siempre”.

A su vez, Tania Madriaga escribió que “El nuevo acuerdo de los partidos propone un órgano ilegítimo” y agregó “los constituyentes son los “expertos” designados y los electos meros revisores”.

Otros ex convencionales también criticaron el consenso alcanzado por las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Los comentarios fueron desde que Chile Vamos convirtió una victoria en una derrota, hasta que se trata de “democracia en la medida de lo posible”.

