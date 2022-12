José Antonio Kast arremete contra proceso constitucional: “Chile no necesita una nueva Constitución”

El excandidato presidencial y creador del Partido Republicano, José Antonio Kast, afirmó este domingo que “Chile no necesita una nueva Constitución” y expuso que lo que hace falta en el país es un “Gobierno que gobierne”.

El exdiputado conversó con La Tercera, en donde expuso que “lo que Chile necesita es enfrentar los problemas reales. El tema de la delincuencia, la educación, vivienda, inmigración, la salud, no pasan por una nueva Constitución”.

En esa línea, el líder republicano apuntó que en el país existe una grieta “entre los políticos y la realidad” la cual está en expansión y que “va a terminar en un segundo fracaso”, esto, en referencia a la Convención Constitucional.

Es más, José Antonio Kast descartó su apoyo a una nueva Convención y la creación de una Constitución con hoja en blanco. “No es necesario. Chile no necesita una nueva Constitución; , , un Gobierno fuerte y valiente que enfrente la realidad”, dijo.

“Fueron más de cinco millones y medio de personas, si no me equivoco, en el plebiscito de entrada. Y fueron ocho millones de personas los que le dijeron que no. El último acto democrático que se realizó en Chile bajo un nuevo Gobierno, de izquierda, con voto obligatorio, esa es la última votación”, agregó.

¿Una nueva carrera por la presidencia?

Finalmente, y a pocos días que se cumpla un año de su derrota en la segunda vuelta presidencial, el republicano no descartó enfrentar una nueva batalla para llegar a La Moneda.

“Si alguien me pregunta ¿A usted le gustaría ser presidente? Me encantaría, claro que me gustaría ser presidente, pero quizás no se va a dar la circunstancia o la oportunidad y quizás aparece un nuevo liderazgo que pueda tomar ese desafío”, expresó.

“Voy a trabajar todos los días para que nuestro sector crezca. Si se dan las cosas, bien, y si no se dan, vamos a haber hecho un gran aporte para desenmascarar a esa izquierda fracasada”, cerró José Antonio Kast.