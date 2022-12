“Ha primado la intransigencia”: Senador Elizalde critica retraso en acuerdo constitucional

Si bien el pasado viernes fue tildado por todas las fuerzas políticas como una jornada clave para alcanzar un acuerdo sobre un nuevo proceso constitucional, nuevamente no se logró sellar un consenso entre las partes.

El principal punto de tope es el papel que tendrán los expertos dentro del órgano redactor, ya que desde la oposición buscan que tengan voto en el pleno de los convencionales, mientras que el oficialismo prefiere que el órgano que discuta y vote el articulado de una nueva constitución esté compuesto por 100% de ciudadanos electos.

¿Qué dijo el senador?

Bajo ese contexto, uno de los encargados de conducir estos diálogos constitucionales, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS) afirmó este sábado que que la falta de acuerdo se debe a que “ha primado la intransigencia” entre las fuerzas políticas.

“Lo quiero señalar con toda claridad, lo que ha ocurrido esta semana es decepcionante, porque por más de tres meses de diálogo, y en conjunto con el presidente de la Cámara hemos hecho un esfuerzo para mantener un clima de entendimiento que nos permita arribar a un buen acuerdo para Chile, estando muy cerca de un acuerdo en tres jornadas esta semana, esto no ha sido posible, porque lamentablemente ha primado la intransigencia”, expresó el senador, según apuntó La Tercera.

En ese sentido, el parlamentario socialista realizó un llamado a los representantes de los partidos políticos a “la responsabilidad y a estar a la altura de lo que Chile demanda: un buen acuerdo, que no solamente nos permita avanzar hacia una nueva Constitución, sino con un mecanismo que cuente con apoyo social y una base de legitimidad que garantice su éxito”.

“No voy a bajar los brazos, no voy a renunciar a que tengamos un buen acuerdo para Chile, que se hagan cargo quienes no han querido arribar a un acuerdo de su propia conducta”, agregó el presidente del Senado.

El llamado del Presidente

De esa forma, Álvaro Elizalde expresó: “Esperábamos esta semana llegar a acuerdo, de hecho el presidente de la UDI fue claro respecto de los plazos que estaban corriendo, y el propio Presidente Boric -en un llamado que yo valoro- reiteró la necesidad de establecer un acuerdo, nos instó a establecer un acuerdo”.

“Lamentablemente ha primado la intransigencia, así que el llamado que hacemos es a estar a la altura de lo que Chile demanda, porque para avanzar en este proceso se requiere un acuerdo amplio que garantice los altos quórums que establece la propia Constitución para su reforma y para habilitar un nuevo proceso”, cerró el senador.