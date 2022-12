“No podemos seguir dilatando este asunto“, aseguró este miércoles el Presidente Gabriel Boric, al referirse a las negociaciones entre los partidos políticos para llegar a un acuerdo constitucional que permita avanzar en el proceso de crear una nueva Constitución y que se ha visto entrampado durante los últimos días.

Durante la ceremonia en la que promulgó la Ley de Presupuesto 2023, el Presidente Boric apuntó que es preferible “un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo”, instando así a todos los partidos a allanarse pronto a una solución.

“Quiero instar a todas las fuerzas políticas a que cerremos un acuerdo y avancemos de manera significativa en estos dos meses antes del cierre legislativo. Estamos enfocados como gobierno en la gestión para enfrentar las urgencias de la ciudadanía, pero eso no puede quitar de vista los problemas estructurales que tenemos en Chile, por eso no podemos seguir dilatando más la discusión constituyente, nuestra patria, los ciudadanos requieren certezas y la verdad es que la negociación constitucional entre los partidos está extendiéndose más de la cuenta“, dijo el Mandatario.

A esto agregó que “no podemos seguir esperando, nosotros desde la alianza de gobierno hemos defendido con mucha fuerza el principio democrático y entendemos que para la actual oposición es importante tener una convención mixta donde existan expertos designados por el Congreso, no responde a lo que nos como alianza de gobierno nos gustaría y hemos defendido hasta el final; la importancia de un órgano 100% electo. Sin embargo, como Presidente de la República tengo la convicción de que es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo y por eso insto a estar a la altura de las circunstancias y seamos capaces de entregarle un mecanismo claro, concreto con más democracia para la concreción de un nuevo pacto social a nuestro país”.

Finalmente envió un mensaje a la clase política apuntando que “espero que todos quienes estamos en política hoy día no olvidemos nunca que es por las personas en sus casas que estamos aquí, y que nos exigen con toda razón, que seamos capaces de dejar nuestras diferencias de lado y llegar a acuerdos que mejoren la calidad de vida de los chilenos y chilenas de nuestra patria”.