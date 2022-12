Acuerdo para un nuevo proceso constituyente: oficialismo llama a Chile Vamos a mostrar “convicciones” para rechazar un órgano 100% electo

Desde una perspectiva oficialista, las horas de esta semana son claves para que los partidos con representación parlamentaria lleguen a un acuerdo sobre el proceso que permitiría tener una nueva Constitución. Se logró un avance durante la mañana de este lunes y luego, un receso para seguir en la tarde. Entremedio, algunos líderes políticos entregaron ciertas definiciones del avance del camino.

Pero la piedra de tope, hasta ahora, ha sido el órgano que redacte una nueva Carta Magna: la oposición se niega a un órgano 100% electo, mientras que Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático lo defienden. El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, incluso amplió el apoyo a esta idea:

“Como oficialismo, incluso con la DC y el Partido Demócrata, hemos dicho que preferimos un órgano 100% elegido por la ciudadanía, donde ratificamos nuestra disposición donde los expertos sean parte del proceso, pero que el principio de soberanía popular es el que debiera predominar”.

Citando sondeos propios, el parlamentario aseguró que “la gente valora los expertos, pero también prefiere elegirlos”.

Lo mismo dijo el diputado liberal y presidente de la Cámara baja, Vlado Mirosevic: “Queremos que sea la ciudadanía la que defina. Es una discusión controversial. El poder de definir esto sea de la gente, nos parece lo más adecuado (…) Entendemos la necesidad de que haya expertos porque queremos que haya una buena Constitución. El punto es que sean electos por la gente”.

Cuestión de principios

Es en lo que los líderes políticos coinciden al momento de cruzar los argumentos entre una vereda y otra: ¿por qué no permitir que sean los votantes los que elijan a los expertos? “Es la derecha la que le tiene que explicar a la ciudadanía por qué un designado a dedo tiene más legitimidad que uno electo democráticamente”, toreó el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez. Luego agregó:

“Hoy está en juego la democracia y la legitimidad de la nueva Constitución que queremos construir y que perdure por décadas. Hay convicciones democráticas sobre las cuales no podemos titubear, y quienes hoy estén por la vía de la designación a dedo me da la impresión que se sienten muy seguros y dueños del 62% de los votos. Eso no está permitiendo que lleguemos a acuerdo. Hago un llamado a abrirse a la democracia. Hay un valor intrínseco en que la ciudadanía pueda elegir, cuando ya tenemos 12 principios constitucionales, un mecanismo de arbitraje y un comité de expertos”.

La presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili, también llamó a que la derecha muestre sus convicciones: “Nos interesa, de parte de Chile Vamos, entender cuáles son sus convicciones de por qué no sea 100% electa. No es una caricatura, sino un afán legítimo de entender posiciones en las que estamos hoy”.

“Nadie quiere ralentizar ni alargar el proceso. Estamos cansados. Estamos trabajando con toda la convicción del mundo para, a través de argumentos sensatos, legítimos y con asidero, llegar a un acuerdo”, concluyó.

Con todo, el itinerario electoral, las fechas, las exigencias del Servicio Electoral (Servel), los momentos más propicios para una elección y los requisitos para que esta sea informada, también formaron parte de la conversación. Pero todo sigue en diálogos. A modo de ejemplo, el Servel señaló que necesitan 140 días para una elección. De postergarse el acuerdo para después de año nuevo, el nuevo proceso constituyente podría realizarse en 2024