Senador Latorre y diálogos constituyentes: “Espero que hoy se abra una oportunidad para llegar a acuerdo”

Este lunes termina el “receso reflexivo“, como llamaron los representantes de los partidos con representación (valga la redundancia) parlamentaria que se encuentran definiendo los límites para un nuevo proceso constituyente. El senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, uno de los partidos ancla de Gobierno, se mostró optimista la mañana de este lunes, en conversación con ADN Hoy:

“Espero que hoy se abra una oportunidad para llegar a acuerdo y si no es hoy, mañana. Si no, se vuelve muy difícil sostener (…) El momento para llegar a acuerdos es ahora, hoy día. Los puentes no están cortados”.

La última etapa de las conversaciones están concentradas en resolver cómo será el organismo que redactará la Carta Magna. Fue acordado dejar este tema hacia el final de las negociaciones: “Para algunos puede sonar como algo de forma o procedimental, que lo es: es un esquema donde uno acuerda un mecanismo, pero para nosotros es muy importante la forma que forma parte del fondo del proceso: cómo se redacta la nueva Constitución, con qué niveles de legitimidad, de aceptación democrática. De tal manera que la nueva Constitución, y obviamente ratificada al final con un plebiscito de salida donde ojalá muchas voces políticas estemos detrás del Apruebo, a diferencia del proceso anterior, que tenga el respaldo ciudadano y genere un pacto de convivencia a largo plazo y no que a la vuelta de la esquina, dos o tres años, estemos con cuestionamientos a la nueva Constitución”.

“Más allá de la calculadora política, la coyuntura o la contingencia política, la mirada hay que ponerla un poquito más largo, en términos de un pacto de convivencia democrática para más largo. Mi intuición es que ya estamos en la etapa final. Espero que hoy acerquemos bastante las posiciones, ojalá se abra un espacio de acuerdo, sino mañana. Quedamos en no soltar la mesa hasta llegar a acuerdos”, añadió el parlamentario.

Tanto el Presidente Gabriel Boric, como el oficialismo, tras el triunfo del Rechazo del pasado 4 de septiembre, promovieron un nuevo organismo 100% electo. A tres meses de ese momento, y con tres meses de negociación a cuestas, Latorre cree que “la fórmula puede no ser la misma y llevamos tres meses de negociación, donde no hemos estado perdiendo el tiempo, pero a veces sí ha sido muy lento. Hemos estado un poco bailando al ritmo de la música que pone la derecha: en vez de acelerar las conversaciones o tener jornadas largas e intensas de negociaciones seguidas, hemos estado en esto de: ‘Mira, nos juntamos una semana, después la otra, después suspendemos'”.

La resistencia ha sido por parte de la derecha, quienes se niegan a un órgano 100% electo, tal como la anterior Convención Constitucional. Así, el rol de los partidos oficialistas cambia, se matiza: “Mi partido ha definido sistemáticamente la disposición de concurrir a un acuerdo que habilite un nuevo proceso constituyente, democrático para Chile y en ese marco, así de genérico, tenemos toda la voluntad para concurrir a un acuerdo”.

“Nosotros no vamos a quebrar la mesa de negociación, porque otro mandato es negociar dentro del bloque del oficialismo. Cualquier movimiento que hemos hecho, y así ha sido en estos tres meses de negociación, lo estamos abordando como oficialismo, incluso con la DC (…) Esto que se instala como la inflexibilidad de nuestro sector, o la rigidez de Apruebo Dignidad: nosotros estamos actuando en bloque, en coordinación. También tuvimos la participación de la ministra Ana Lya (Uriarte), de Segpres. Ella conversa tanto con el oficialismo con la oposición, porque es algo que le pidió el Presidente: que acompañe y ayude a juntar posiciones”, concluyó.