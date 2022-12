José Morales asegura que el uso de información reservada influyó en su fallida candidatura a la Fiscalía Nacional

El fiscal José Morales abordó, este domingo, su fallida candidatura al cargo de fiscal nacional, tras no lograr los votos suficientes en el Senado.

En el programa “Estado Nacional”, de TVN, Morales aseguró que su candidatura estuvo perjudicada por el uso de “información reservada”: “La ciudadanía debería hacerse una opinión de quiénes están detrás de esto. Lo que me preocupa, en definitiva, que lo que afecta es la persecución del delito en el país. Más que me vea perjudicado, aquí lo que afecta es la persecución penal”.

Morales contó, además, que sabía que la votación iba a ser “bastante ajustada”, y confiaba que en los senadores ausentes “hubiesen obtenido los permisos constitucionales que establece el reglamento del senado”.

A la luz e los resultados, aseguró que la sensación fue de decepción, pero “no solamente en términos personales, sino una decepción “por el conjunto de personas que participaban de un proyecto”.

“Esto no es un proyecto personal, sino un proyecto colectivo, de muchas personas del Ministerio Público que participan en esto, que dedican su tiempo libre, muchas horas de su tiempo libre a tratar de hacer una mejor Fiscalía. Aquí no se trata de pretender optar a un cargo público por una cuestión personal, sino que se trata de optar a un cargo público para que el Ministerio Público, en el cual he trabajado por tanto tiempo, sea mejor y dé un mejor servicio a la ciudadanía. En definitiva, de eso se trata”, planteó.

En la línea del Presidente Gabriel Boric, desistió también de buscar “culpables ni responsables del fracaso: básicamente aquí hay senadores que se abstuvieron o que rechazaron y ellos dieron sus motivos, algunos; otros no los señalaron”.

Los motivos de la derrota

Entre las razones que hicieron que no alcanzara los votos, Morales esbozó algo como fake news que recibieron los parlamentarios:

“Uno se da cuenta que los senadores se quedaron con ciertas cuestiones que no eran efectivas o que habían aparecido previamente en ciertos medios de prensa, como que por ejemplo el tema de las famosas clases de ética del caso Farmacias (…) cuando hay muchas críticas como en el caso Farmacias, en el caso Cascadas, en el caso LAN, uno se da cuenta que no se entiende lo que hace el Derecho Penal”.