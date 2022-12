“Esta fue mi última vez”, expresó el jefe de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, días después de su rechazo en el Senado para ocupar el cargo de Fiscal Nacional.

Fue el nombre que propuso el Gobierno de Gabriel Boric para la testera del Ministerio Público, pero no prosperó en la Cámara Alta, por falta de votos favorables.

En entrevista con La Tercera, el persecutor se refirió a los costos políticos y personales de su fallida postulación. También lanzó duras críticas por los cuestionamientos que recibió desde el minuto uno del proceso.

“Cierro lo que tenga que ver con mi aspiración a ser fiscal nacional. Dos procesos son suficientes, conllevan un desgaste interno y familiar importante y más adelante habrá que ver otro tipo de desafíos”, afirmó Morales.

Votación en el Senado: “No culpo a nadie”

El citado matutino le consultó a José Morales sobre su continuidad como persecutor. “Voy a seguir siendo fiscal hasta que decida renunciar a la institución o hasta que jubile. No tengo una decisión en ese sentido tomada”, señaló.

Respecto de la votación en la Cámara Alta, el fiscal comentó que “sabíamos que los cálculos eran muy justos y apretados. Pero teníamos la expectativa de que los senadores que estaban fuera solicitaran los permisos constitucionales que establece el Reglamento del Senado”.

En cuanto a los votos en contra y las abstenciones, Morales expresó que “no responsabilizo a nadie. Los senadores que optaron por rechazar lo hacen en el uso de las atribuciones que establece la Constitución. No culpo a nadie y no creo que se trata de encontrar culpables o inocentes de esas circunstancias”.

“Falsedad absoluta”

José Morales adhirió a las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien utilizó el término “guerra sucia” tras el resultado adverso en el Senado.

“Me parece que eso es una guerra sucia y, además, descarada. Espero que en esa guerra sucia y descarada no se hayan ocupado ni recursos públicos, ni información reservada, ni funcionarios públicos que hayan ocupado sus tiempos de trabajo para participar en esas campañas”, sostuvo el fiscal.

Y profundizó en la arremetida en su contra, especialmente desde la oposición. “Hubo una campaña que estaba dirigida a generar esta situación y a desperfilar mi nombramiento. Se publicaron noticias falsas sobre una causa (Kayser), incluso develando un informe policial que ni siquiera estaba en poder de la fiscalía, haciendo afirmaciones sobre que estamos atrasados en esos informes, cuestión que era una falsedad absoluta”, dijo Morales.

“Yo creo que lo que ha sucedido es que se ha perjudicado al Ministerio Público y se han perjudicado las posibilidades de cambiar al Ministerio Público. Y eso a mí me parece particularmente grave, porque cuando usted perjudica al Ministerio Público, perjudica las posibilidades que tiene la sociedad de perseguir el delito. Me parece que no se han medido las consecuencias que ha tenido esta guerra sucia para el país“, sentenció.