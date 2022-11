El reemplazo del diputado Raul Soto a la cabeza de la Cámara de Diputadas y Diputados fue una primera prueba para todos: la palabra empeñada en los acuerdos legislativos; el fallido ascenso de Károl Cariola y el mea culpa del oficialismo; los votos fugados de la oposición; pero sobre todo, y dada la relevancia para la aprobación y el rechazo de proyecto en un rol tan visagra como la Democracia Cristiana, fue la errancia de los representantes del Partido de la Gente.

El diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, tuvo un rol activo en las negociaciones por la testera. Tanto, que incluso llevó los diálogos a su hogar. Y así, sobre el PDG, apuntó a “que está funcionando de forma disfuncional.”, según señaló en La Tercera.

Pese a lo anterior, la baja de Cariola fue considerado un triunfo para el partido, como también los puentes levantados con el PDG: “Ganamos una relación y convivencia con algunos PDG que nos puede llevar a nuevas cosas bastante buenas. Eso se podría manifestar en algunos cambios de comisiones el día de mañana, en apoyos a proyectos de ley importantes y de esa forma ir haciendo lo que yo esperaba y espero que se produzca en el futuro: un freno y contrapeso del poder legislativo al ejecutivo”.

“Nos confiamos mucho en la palabra de algunos PDG que no la cumplieron. Porque después de esa votación interna que hicieron en que ganó Víctor Pino como candidato a presidente, todos pensamos y creímos que iban a cumplir con la palabra empeñada. Pero no se cumplió. Hoy hemos podido ver sin máscaras a aquellos que están más proclives de transar con el gobierno, en vez de pensar en lo que le hace mejor a Chile, que es tener una buena oposición”, agregó.

En RN, los votos desmarcados fueron los de Francesca Muñoz y Jorge Duran. A ellos se suma también el de Sara Concha, del Partido Conservador Cristiano. En esa falta de coordinación, Castro declaró preferir “un partido un poco más pequeño pero más ordenado, que uno grande y disperso donde no puedas confiar en el que está al lado tuyo. Me parece muy triste que haya compañeras de bancada que no votaron por Sofía Cid que era nuestra candidata para la vicepresidencia. Eso me parece mal. Cuando uno no tiene mayorías, uno tiene que saber jugar con lo que tiene para hacer el mejor freno y contrapeso. Nosotros teníamos en nuestras manos la testera de la Cámara, la nueva composición de las comisiones, pero no se le tomó real importancia”.

Finalmente, sobre el presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, criticó que “tiene un pie en La Moneda y otro en el Congreso. Eso me parece preocupante. (…) Puede cambiar el panorama político de la noche a la mañana (con la actual configuración de la mesa). Entonces, espero yo que, en base a esa misma fragilidad, ellos tiendan a conducirla de manera transversal, no pongan vetos a cosas importantes que podamos nosotros avanzar, y que el Gobierno no quiere avanzar. Si él se maneja así, creo que pueda tener alguna viabilidad la mesa. Pero si no lo hace, yo la verdad es que creo que durará no mucho. Quizás no tiene la duración que ellos mismos esperan que tenga”.