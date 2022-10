Vallejo y tuits de ministros sobre Carabineros: “El Gobierno la mejor respuesta que puede dar a las dudas es que está trabajando en el reforzamiento policial”

Este lunes, en una nueva jornada de vocerías en La Moneda, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió a las críticas que han recibido autoridades del Ejecutivo, respecto antiguos tuits contra Carabineros de Chile.

“Todos los ministros ya se pronunciaron al respecto en relación a los tuits y nosotros queremos reiterar algo que hemos dicho: necesitamos salir de la polémica y de la coyuntura diaria, para ponernos todos a trabajar en las soluciones”, señaló la secretaria de Estado.

En esa línea, la vocera del Ejecutivo sostuvo: “Este Gobierno, la mejor respuesta que puede dar respecto a las dudas de algunos, es que está trabajando, y está trabajando en el reforzamiento policial”.

“Está trabajando en una Ley de Presupuesto que aumenta considerablemente el presupuesto para las policías, tanto Carabineros como la PDI, un aumento que no se producía desde el 2017″, detalló la titular de la Segegob.

En esa línea, la ministra Vallejo expuso que que desde el 2017 no había un ajuste para los policías “y el Gobierno de Gabriel Boric, está entregando más recursos a las policías para lograr combatir el crimen organizado, el narcotráfico, y la delincuencia”.

“Todos y todas al trabajo”

Pero ojo, ya que Camilas Vallejo reafirmó que esos recursos para las policías no solamente están “para ese combate, sino que también para su propio trabajo. Esto no es solamente cómo se despliegan, sino que también cómo se refuerzan sus propios equipos, y eso es algo que no veíamos desde el 2017″.

“La mejor forma de respaldar a las policías, es sumándonos todos y todas al trabajo que ya este Gobierno está desplegando y que, por cierto, puede mejorar y para eso todos son bienvenidos: alcaldes, gobernadores, parlamentarios”, complementó la vocera de Gobierno.

Finalmente, la ministra Vallejo sostuvo que este trabajo entre todos los actores del Estado debe ser en “un ánimo de construir soluciones y no solamente de atacar, de emplazar, o generar polémica sobre, en este caso, tuits del pasado, sino que con acciones concretas, porque la ciudadanía también espera eso del mundo político”.