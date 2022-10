Cada vez más se concretan los acercamientos entre las diversas fuerzas políticas para la continuidad del proceso constituyente. Ya se informaron los primeros 12 puntos de acuerdo, y esta semana continuarán las conversaciones.

Sobre esto se refirió el senador del Partido Por la Democracia (PPD), Ricardo Lagos Weber, quien en Conversación con ADN Hoy señaló que “me gustaría que esto ya no fuera tema. Creo que nosotros, los que estamos en esta discusión, deberíamos tratar de llegar rápidamente a un acuerdo, despejar el tema, que se encarrile como corresponde”.

“Las bases están para echar a andar esto, y concentrarnos en los temas urgentes, como inflación y seguridad, e importantes como la reforma tributaria, pensiones, 40 horas, etc. Y basta, sé que las conversaciones son difíciles, pero todos deben poner de su parte”, afirmó.

Además, el senador PPD llamó a la derecha a no cometer el error de 1989. “Espero que aquellos que votaron Rechazo no cometan el error que se cometió en 1989, cuando la derecha decía que cuando volviera la democracia y se constituyera el parlamento se realizarían todas las reformas, y no se hicieron“, declaró.

“Esperaría que nos pusiéramos de acuerdo rápido, entendiendo que no se puede repetir el proceso anterior que fue fallido, donde además siento que la ciudadanía está en otra frecuencia“, sostuvo Lagos Weber.

18 de octubre

Por otro lado, el parlamentario se refirió a un nuevo aniversario del estallido social. “Mañana es 18 de octubre. En estos tres años, ¿qué cambios estructurales ha habido en la sociedad chilena de lo que se demandaba en ese entonces? Ninguno“, aseveró.

“A tres años del estallido social, no ha cambiado nada. Lo que hicimos fue darnos una salida institucional a esa crisis”, prosiguió.

Asimismo, Ricardo Lagos Weber abordó la seguridad para dicha jornada en el país, afirmando que “el Gobierno se está tomando en serio el tema de seguridad. Con el ajuste de gabinete, además del ítem en el Presupuesto 2023, hizo la lectura correcta”.

“Vi ayer a dos ministros que fueron a sentarse ante el Director General de Carabineros y las oficialidades de la institución, quienes le dieron una buena recepción a los ministros, pese a que estos los trataron muy mal mediante unos tweets, pero hicieron un gesto importante”, expresó.

Mensajes contra Carabineros

Finalmente, el senador se refirió a la polémica por antiguos tweets de ministros contra Carabineros, declarando que “a pesar de las señales, no se zanja el problema“.

“Esperaría unas disculpas formales, tanto de quienes emitieron los tweets como del Gobierno, diciendo que hay un respaldo cerrado a Carabineros“, manifestó.

En esa línea, Lagos Weber criticó el argumento de Giorgio Jackson sobre este tema. “La respuesta del ministro Jackson no me gusta. Él no tiene ningún problema de doble estándar, pero cuando uno explica las cosas que se podían o no hacer en transición, donde no teníamos mayoría parlamentaria, estaban los senadores designados, estaba la ley de amarre por quórum, ese contexto no valió. Es mejor pedir disculpas“, cerró.