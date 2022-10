A eso de las 10:00 llegaron hasta el ex Congreso, en Santiago Centro, los representantes de los partidos políticos para continuar con las conversaciones para el nuevo proceso constitucional. En esta, la tercera semana de octubre (y la séptima desde el plebiscito de salida), el encuentro terminó con un ánimo de satisfacción.

El avance estuvo en los 12 puntos anteriormente definidos que sirven como bordes de acción. Según señalaron algunos asistentes, se profundizó en las bases constitucionales.

Antes del encuentro, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raul Soto, desarrolló los desafíos: “Entendemos que cuando nos ponemos de acuerdo para fijar un rayado de cancha, un marco de acción institucional, lo que queremos es que se respete. Por lo tanto, debe existir una fórmula para que, digamos, la pelota corra dentro de ese rayado de cancha y cuando se salga, que podamos efectivamente hacerlo exigible. Desde esa perspectiva, vamos a ver cuál es la mejor fórmula. Hay distintas alternativas: unos plantean un órgano externo, como la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional; otros hablan de expertos”.

Las ideas estuvieron sobre la mesa y de allí, llevar el mensaje a los partidos.

Con todo, el presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chahuán, criticó la propuesta del oficialismo, que apuntó a órgano 100% electo y con árbitro: “El oficialismo no entendió nada, porque si nosotros queremos volver al mismo esquema de una Convención Constitucional, quiero decir que la voluntad nuestra no va por ahí. Creemos, sin lugar a duda, que cualquier cosa que sea algo similar a la Convención Constitucional, que fracasó en su intento, no cuenta con nuestros votos”.