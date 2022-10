Diputada Emilia Schneider: “Nuestro compromiso con la discriminación no puede significar solo que un diputado se vaya”

Este viernes, la diputada de Comunes, Emilia Schneider se refirió al acuerdo transversal que hay en la Cámara para poner a raya acciones de violencia cometida por parlamentarios y parlamentarias contras sus pares.

Esto, luego que Gonzalo de la Carrera emitiera dichos transfóbicos contra la congresista, en medio de un debate sobre la reforma de “inexpropiabilidad” de los fondos de pensiones llevado a cabo el pasado 5 de octubre.

Tras esto, el Gobierno anunció que acompañará y dará urgencia a la reforma para el cese del cargo de parlamentarios que agredan a otros.

¿Qué dijo la diputada?

Bajo ese contexto, en conversación con Radio Futuro, la diputada Emilia Schneider señaló: “Efectivamente, hay cosas que no pueden quedar así, porque transmitimos a la ciudadanía que los diputados somos intocables y podemos pagar multas para salir de estos problemas”.

“Yo lamento mucho la polémica generada por Gonzalo de La Carrera porque desvía las discusiones que estamos llevando en el Congreso. Esto hay que ponerlo a raya y es algo que viene dándose desde que el mismo diputado golpea al vicepresidente de la Cámara (Alexis Sepúlveda)”, señala Emilia Schneider.

En esa línea, la diputada expuso: “Esto tiene que ser discutido porque no es llegar y expulsar a un diputado, tenemos que ser muy responsables en cuidar la democracia y ponerle límites a estos discursos de odio, porque hacen que el Congreso se vea como un circo y le hacen daño al ciudadano, después con qué legitimidad vamos a pedir un buen comportamiento de la ciudadanía”.

“Un derecho que yo no he pedido”

Consultada por qué destinar tanto tiempo a algo que es una estrategia política por parte de sectores de la extrema derecha, Emilia Schneider sostuvo: “Es una estrategia que vemos en el grupo entero de parte de la ultraderecha y en todo el mundo. Culpan a las minorías. En lo personal he tolerado bastante de bancada de Republicanos y mis compañeras igual, lo que generó más revuelo, ahora es porque estábamos hablando algo, nada que ver y él señala que yo estoy pidiendo un derecho que yo no he pedido”.

“Yo tengo clarísimo que no puedo abortar, que no puedo reproducirme, que no menstruo, lo que yo pienso es una causa política. Trabajo con personas LGTBI y aludir a los genitales de un personal trans para invalidar su opinión me parece que no procede”, complementó.

En ese sentido, la diputada afirmó: “No hay que inflar estas polémicas, pero también hay que dibujar los límites de lo que es aceptable y ahora hay que ponerse a trabajar por todas las deudas pendientes”.

Un debate muy profundo

Respecto del proyecto sobre la destitución de los legisladores Schneider dijo: “Es un debate muy profundo y si vamos a legislar esto no es al voleo, esto tiene muchos bordes y hay que ser muy claros, creo que es importante dar una señal que los diputados y diputadas no somos intocables”.

“Si bien tenemos fuero para que no sea perseguida nuestra opinión política, tampoco podemos permitir que haya personas que estén desviando las discusiones que estamos llevando en el congreso. Hasta qué punto vamos a seguir tolerando esto, es un debate complejo, pero quiero complejizar aún más la vía judicial”, añadió la parlamentaria de Comunes.

“La Ley Antidiscriminación en nuestro país deja bastante que desear, hoy tenemos muy pocas herramientas para que una persona responda en términos de discriminación. La discusión del proyecto va a girar en formas y qué entendemos por violencia, esto surge por golpes y hay posibilidad de ampliarse a discursos verbales”, sumó la congresista.

Discusiones en paralelo

Finalmente, sobre si hay ánimos para seguir empujando estas iniciativas, Emilia Schneider sostuvo: “Si la hay. Diputados de derecha que ustedes ni se imaginan se me han acercado para decir que este tipo está fuera de control, y para defender el Congreso porque queda como un circo”.

“Ahora bien, estas discusiones tienen que correr en paralelo, se les puede dar urgencia, pero no podemos permitir que esta agenda de odio nos desvíe. Hay que seguir debatiendo, la comunidad LGTBI tenemos muchas complejidades y que piensen que los 365 días del año necesitamos esa ayuda. Nuestro compromiso con la discriminación no puede significar solo que un diputado se vaya”, cerró la diputada.