Durante esta jornada, el Presidente de la República, Gabriel Boric, realizó un balance sobre su gira a Estados Unidos, donde participó de la 77a Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), además de reuniones bilaterales con otras autoridades.

En ello, se le consultó al Mandatario sobre el hackeo a más de 400 mil correos al Estado Mayor Conjunto, donde aseguró de que “la ministra Fernández, cuando recibió la alerta de una vulnerabilidad, no de hackeo, a pesar de que el hackeo ya se había producido, tomó todas las medidas que estaban a su alcance y destinó los recursos necesarios para fortalecer los sistemas de seguridad”.

Asimismo, el Presidente Boric se refirió a la renuncia del jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), el general Guillermo Paiva. “A mí me parece correcto que el general Paiva haya asumido su responsabilidad, fue una renuncia que él puso sobre la mesa”, explicó.

Sobre eventuales responsabilidades, el jefe de Estado explicó que “hay una investigación en curso. Pero les puedo decir que nosotros estamos trabajando como Estado en conjunto con todos los comandantes en jefe, y por eso la ministra de Defensa viajó con antelación de vuelta a Chile”.

“Vamos a estar a la altura y las instituciones van a funcionar“, cerró el Mandatario.

Balance de gira en Estados Unidos

Por otro lado, el Presidente de Chile hizo un positivo balance de su viaje a Norteamérica, afirmando que “el mensaje que quisimos transmitir a los países del mundo es que Chile es un país serio, responsable y convencido de la importancia del multilateralismo”.

“Además, para avanzar en más democracia, es necesario responder a las demandas de justicia social y de mayor equidad que existen en nuestras sociedades”, agregó.

Asimismo, el Mandatario detalló que “el presidente Macron y Pedro Sánchez nos invitaron a Francia y España, respectivamente, para fortalecer la relación comercial y también cultural”, añadiendo que ya hay mesas de trabajo “para poder acelerar la inversión extranjera justamente en materia de hidrógeno verde“.

Proceso constitucional

En otra arista, el Jefe de Estado abordó nuevamente el proceso constituyente. “Tenemos que aprender de las experiencias que hemos tenido“, expresó.

“Creo que sería un error de mi parte el tratar de especificar algunas cosas, porque justamente está en discusión en el Congreso. Pero creo importante que no se le quite soberanía a la Convención, pero que todos tengan claro que hay elementos, como la paridad, el carácter de república, el respeto a los Derechos Humanos, entre otros, en los que no me quiero adentrar para facilitar la discusión. Ojalá lleguemos a buen puerto pronto, porque Chile necesita certidumbre”, concluyó.