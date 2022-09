Guillermo Teillier (PC) y polémica con Chile Vamos por proceso constituyente: “No creo que estén en condiciones de echarse para atrás”

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se refirió a la polémica con Chile Vamos respecto a la continuidad del proceso constituyente, la cual fue calificada como “un corcoveo de Chile Vamos” por parte del exparlamentario.

En conversación con Tele13 Radio, el líder del PC se refirió a los dichos de los partidos de derecha, afirmando que “me da la impresión que necesitaban más tiempo, no sé por qué no lo expresaron en la última reunión. Necesitaban más tiempo para ponerse de acuerdo, lo que yo creo que es lógico”.

No obstante, sostuvo que “no creo que estén en condiciones de echarse para atrás, es muy complejo. Han empeñado la palabra, lo han repetido muchas veces, públicamente, en todas las reuniones, así que creo que es su momento de ellos de reflexión”.

Asimismo, tras los emplazamientos al Ejecutivo sobre “pautear el proceso”, Guillermo Teillier manifestó que “no me parece que es la mejor forma de hacer ver algo“.

“No veo qué es lo que haya dicho Camila Vallejo que no se haya conversado, tal vez fue demasiado taxativa en decir, pero todos los acuerdos que hay están grabados“, aseguró.

A pesar de esta polémica, Teillier afirmó que “hay buen clima” al interior de la mesa, y no pierde la esperanza en que las fuerzas políticas lleguen a un acuerdo respecto al proceso constituyente.