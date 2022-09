Diego Schalper por proceso constituyente: “El Gobierno no tiene las mayorías para imponer sus tesis”

En las últimas horas, Chile Vamos, a través de sus distintas vocerías, dejó claro que no van a ser parte la próxima reunión entre el Ejecutivo y los partidos políticos en el marco de un pacto para un nuevo proceso constitucional. La coalición no quiere ver al gobierno participando de esa manera de los diálogos por una nueva Constitución.

Un hecho al que Diego Schalper se ha referido largamente en diferentes oportunidades. Primero lo hizo por la vía de sus redes sociales, donde afirmó que “el gobierno se ha empeñado por entorpecer las conversaciones, como bien lo reconoció el Presidente (oficialista) de la Cámara. Estamos protegiendo el futuro acuerdo y la autonomía del parlamento“.

Luego, el diputado de Renovación Nacional agregó: “Y de paso, haciendo que el gobierno no se saque más los pillos y gobierne“, todo esto tras responder una crítica de la exconvencional Bárbara Sepúlveda. “Osada la postura de la derecha de querer aislar al gobierno de las conversaciones para el nuevo proceso constituyente”, había cuestionado previamente la abogada.

El Gobierno “irrumpe en la autonomía parlamentaria”

Más adelante, Schalper volvió a comentar la ausencia de Chile Vamos de la próxima reunión por un nuevo proceso constituyente. “Lo que hemos pedido es que se recalendarice“, señaló en conversación con 24 Horas.

Tras ello, el congresista de derecha denunció que el gobierno “ha dicho que no quiere tener una participación activa, pero lo que hace en la práctica es tratar de empujar los ritmos de la conversación e intenta instalar como versión oficial algo que no está acordado”.

Posteriormente, el diputado de RN insistió en aquella crítica. “La participación del gobierno no se condice con lo que había dicho. Me parece que irrumpe en la autonomía parlamentaria (…) No tiene las mayorías para imponer sus tesis“, cuestionó el congresista.

En la oportunidad, Schalper aseguró que el Presidente Gabriel Boric se comprometió a colaborar de forma lejana y respetando la autonomía parlamentaria. Pero, “hemos visto que ha hecho exactamente lo contrario. Ha intentado tensionar la conversación y eso nos parece que es un error, porque puede terminar complicando las mismas definiciones“, declaró.

Aseguró que La Moneda ha tensionado el debate

Minutos después, el parlamentario de Chile Vamos reiteró postura contraria a la intervención del gobierno. “Si insiste en intentar tensionar la conversación, no colabora al clima de confianza que tenemos que generar. No es parte del clima de conversación que queremos tener“, manifestó.

“Si el Ejecutivo, como colegislador, quiere participar en lo que respecta a este acuerdo contribuyendo a que se alcancen mejores posiciones, bienvenido sea. Pero, hasta aquí lo que ha hecho es exactamente lo contrario”, complementó enseguida.

No obstante, a pesar de los desencuentros con el gobierno, Diego Schalper aseguró que desde su partido “vamos a seguir participando en este espacio“. Aunque siempre buscando “cómo generamos condiciones para que el diálogo se dé de mejor manera y para que el Ejecutivo honre su palabra“.