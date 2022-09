El pasado domingo 4 de septiembre el Rechazo a la nueva Constitución se impuso categóricamente al Apruebo en el Plebiscito de Salida. Con el paso de los días, varios integrantes de la Convención Constitucional han entregada su visión sobre este resultado.

Uno de ellos fue el exconvencional por el distrito 8 y exintegrante de la Coordinadora Plurinacional, Marco Arellano, quien este jueves en conversación con La Tercera pidió disculpas por el resultado electoral y dijo que “es de exclusiva responsabilidad de la Convención como órgano”.

“Fallaron muchas cosas. Quiero partir pidiéndole disculpas al país como exconvencional por el trabajo que se realizó. Varios convencionales tuvieron conductas de soberbia. Hubo falta de solemnidad en algunos casos, una serie de performances que afectaron la credibilidad del órgano. Lo que pasó con Rojas Vade, etcétera”, indicó.

Un descuido comunicacional

En esa línea, haciendo un mea culpa personal, Arellano expresó: “Yo me dediqué al trabajo normativo, pero creo haber descuidado lo comunicacional. Debí salir más en medios quizás, preocuparme de informar de todos los temas que estaban pasando (…) descuidamos el transmitir las idea”.

“Uno que no tiene un partido detrás, no tiene la experiencia de política de alto nivel. Por ejemplo, te pongo el caso de la derecha, que por diversas razones, que no corresponde a mí juzgar, participó poco del trabajo normativo. Pero sí se dedicó mucho y muy bien al campo comunicacional hacia afuera. Eso es un mérito que hay que reconocerles”, agregó el exconstituyente.

“Una responsabilidad compartida”

De ese modo, al ser consultado por las voces políticas que acusan que los independientes fueron uno de los principales problemas de la Convención, Marco Arellano sostuvo: “Yo creo que hay una responsabilidad compartida”.

“Después de la batalla todos van a buscar al eventual culpable. Yo creo que es multifactorial lo que pasó en la Convención. De alguna manera, su desempeño también se vio entrelazado con el desempeño de Gobierno. Una visión reduccionista podría decir que los independientes fueron el problema, pero a mi interpretar, fueron muchos más factores”, apuntó.

Bajo ese escenario, el exrepresentante del distrito 8 afirmó: “Para mí la clave fue la semana en que se votó el retiro (de fondo de pensiones), se rechazó, y al mismo tiempo no se aprobó la norma Con Mi Plata No, que fue una de las que juntó más firmas. Eso fue usado comunicacionalmente de manera bastante hábil por la derecha”.

En miras a la continuidad del proceso constituyente, Arellano se refirió a la participación de los independientes en el mecanismo que defina el Congreso para redactar una nueva Constitución y manifestó: “El tema de los independientes no depende de nosotros (…) Lo que sí es importante es que las personas que no militan en partidos políticos o las organizaciones sociales que no forman parte de partidos políticos tengan espacios para acceder a la institucionalidad también”.