Izkia Siches deja el Ministerio del Interior tras 179 días en el cargo

El 21 de enero del presente año, el en ese entonces Presidente electo Gabriel Boric anunciaba desde el Parque Quinta Normal a su equipo de gabinete para afrontar los desafíos propios del mandato.

En ello, lo que más destacó fue la presentación de la doctora Izkia Siches, quien venía de ser una de las voceras en la campaña del Mandatario, y que ese día fue anunciada como la primera mujer que llegaba a la cabeza del Ministerio del Interior.

Al asumir en su cargo el 11 de marzo, Siches era una de las figuras políticas mejores evaluadas y de las que se tenía mayor expectativa, mismas que con el transcurso del tiempo fueron descendiendo hasta lograr que la ministra del Interior se convirtiera en una de las peores evaluadas del gabinete.

Los errores de Izkia Siches que marcaron su salida

Cuatro días después de asumir en la cartera, Siches emprendió un viaje rumbo a Temucuicui, donde se reuniría con el comunero Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca. Sin embargo, nadie anticipó lo que sucedería después.

Esto porque al llegar a dicha zona en La Araucanía, fue recibida con disparos por parte de miembros de la Coordinadora Arauco Malleco, lo cual generó preocupación en su momento, y feroces críticas con el paso de los días, sobre todo cuando confirmó que no presentaría querella.

Fiscalía de La Araucanía abrió investigación de oficio tras ataque en La Araucanía durante visita de ministra Izkia Siches https://t.co/WlnEQxIIWt pic.twitter.com/WFL92obHiR — Radio ADN (@adnradiochile) March 15, 2022

Posteriormente, la ministra fue el blanco de las críticas cuando en una sesión especial en el Congreso, afirmó que durante la administración del expresidente Sebastián Piñera un avión de expulsión de migrantes volvió a Chile con todos sus ocupantes.

De hecho, por esta exposición, la Contraloría General de la República informó que la titular de Interior actuó con “una falta de prolijidad en la preparación de la información expuesta”.

“Basta de improvisaciones y chambonadas”: Partido Republicano pide la salida de la ministra Izkia Siches https://t.co/nzyxruS5nL pic.twitter.com/Q96ty9gbxr — Radio ADN (@adnradiochile) April 7, 2022

Finalmente, una de las últimas polémicas fue cuando Siches declaró que Carabineros era una “entidad autónoma”, lo cual le valió sendas críticas desde diversos sectores políticos, y por lo que más tarde debió salir a aclarar.

Todo esto terminó con una acusación constitucional en su contra, la cual si bien no prosperó en el Congreso, definitivamente marcó un precedente para lo que actualmente se vive en medio del cambio de gabinete.

🔴 AHORA | Diputados rechazan acusación constitucional contra Izkia Siches tras aprobar la cuestión previa https://t.co/1342Pfhbr3 pic.twitter.com/14u78KVvn6 — Radio ADN (@adnradiochile) July 12, 2022

Hoy, tras 179 días en el cargo, Izkia Siches deja la cartera de Interior, donde ya se despidió de su equipo, y se desconoce de momento si continuará ligada al Ejecutivo en algún otro ministerio, o dejará el gobierno de forma definitiva.