“Acabamos de llegar a la comisaría”: Naya Fácil sufre nueva encerrona en comuna de San Miguel

La tarde de este martes 14 de mayo, la influencer chilena Naya Fácil sufrió nuevamente un intento de encerrona en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana.

Según relató la joven, el hecho ocurrió cuando ella y su pareja Sergio Narchi salieron juntos a comer cuando fueron interceptados por un grupo de desconocidos al momento de trasladarse en Uber.

Los atacantes asaltaron al chofer y lograron robarle la cartera a Naya Fácil con todos sus documentos, luego salió corriendo del automóvil dejando atrás a su acompañante.

“No sé dónde ni cómo está el Sergio, no tengo su celular, me robaron la cartera. Yo alcancé a rescatar mi teléfono y corrí, corrí y corrí”, sostuvo la joven.

Afortunadamente, ninguno de los dos resultó con lesiones, ya que posteriormente se encontraron para levantar la denuncia en comisaría.

Esta no sería la primera vez que Naya Fácil sufre un asalto de esta magnitud. La primera vez fue en la comuna de La Florida y la segunda fue cuando la influencer estaba realizando una colecta para los afectados por los incendios forestales.

Revisa el momento: