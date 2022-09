El 4 de septiembre, el Rechazo se impuso con casi el 62% de las preferencias ante el 38% que tuvo la opción del Apruebo ante la nueva Constitución. De esta manera, el texto constitucional propuesto por la Convención, mostró no poder convencer a la mayoría del país. Un hecho al que se refirió José Antonio Neme, quien analizó la reciente votación.

“A mí ya me tienen hasta acá de que me digan cómo la gente tiene que pensar. Nadie tiene el monopolio de nada. El único monopolio que usted tiene es un lápiz Bic para votar. La democracia es eso. Ya basta (…) Ayer algunos, incluso, cuestionando la obligatoriedad del proceso. ¿Qué quieren, entonces? ¿El voto censitario? No, váyanse a la cresta. A esto hay que ponerle un límite”, comentó.

Más adelante, el conductor de Mucho Gusto se dirigió a las críticas que han recibo los medios, que hablan de las supuestas “mentiras de la prensa empresarial“. Al respecto, Neme comentó: “Bueno, me hago cargo como periodista… Las únicas mentiras acá es que las encuestas están arregladas, que había intervención… Esas son mentiras. A la gente no le gustó la propuesta“.

Arremetió contra Stingo

Posteriormente, el periodista de Mega, utilizó más minutos del matinal, para enviarle un duro mensaje al exconvencional Daniel Stingo, con quien trabajó en el pasado. “Yo le diría, por ejemplo, al exconstituyente Stingo, a quien conozco y le tengo aprecio, que ‘quién pone la música ahora’. Ah, hay que ser cuidadoso cuando uno abre la boca“, declaró.

Finalmente, volvió a insistir en sus críticas hacia el abogado laboralista. “Señor, Stingo, hay que ser muy cuidadoso, porque ahora algunos podrían decir igual, como dijo usted: ¿Quién pone la música ahora, Daniel? ¿Cuál mambo vas a bailar? Nadie pone la música“, remató.