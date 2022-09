Presidente Boric aboga por “acordar los plazos y bordes para un nuevo proceso constitucional”

Tras el resultado de la votación que dejó al Rechazo como ganador del Plebiscito 2022, el Presidente Gabriel Boric se pronunció en el Palacio de La Moneda ante la preferencia mayoritaria de los votantes en el proceso electoral.

“La alta participación nos indica que Chile quiere y valora a su democracia, confía en ella para superar las diferencias. Este proceso ha tenido la mayor convocatoria en la historia. En Chile, las instituciones funcionan. La democracia chilena sale más robusta, así lo ha reconocido el mundo entero. Estoy seguro de que el esfuerzo realizado no será en vano, cuando es necesario volviendo sobre sus huellas para buscar nuevas rutas“, comenzó planteando el mandatario, reconociendo los problemas del texto constitucional.

“El país no quedó satisfecho con la propuesta que la convención le presentó a Chile, la rechazó de manera clara en las urnas. Esto exige que trabajemos con más empeño, respeto y cariño hasta arribar a una propuesta que interprete a todos y nos una como país. La intolerancia con el que piensa distinto deben quedar a un lado”, explicó el Presidente Boric, que hizo una autocrítica ante la victoria del Rechazo.

“Recojo con humildad este mensaje y lo hago propio, hay que escuchar la voz del pueblo siempre. El malestar sigue latente y no podemos olvidarlo. Quienes hemos sido partidarios debemos ser autocríticos de lo obrado. Los chilenos han exigido una nueva oportunidad. Me comprometo a poner todo de mi parte para generar un nuevo itinerario constituyente que logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana“, recalcó en su mensaje entregado desde el Palacio de La Moneda.

Los pasos del Presidente Boric tras el Plebiscito 2022

La máxima autoridad de la nación explicó cómo espera actuar desde este lunes luego de los resultados electorales. “Mañana a primera hora me reuniré con los presidentes de ambas Cámaras para avanzar lo más rápidamente y haremos una ronda de conversaciones con los distintos sectores políticos, comprometidos en un nuevo proyecto constituyente. No podemos dejar pasar el tiempo ni enfrascarnos en polémicas, nuestros compatriotas no entenderían que acentuáramos sus incertidumbres. Hago un honesto llamado a poner a Chile por delante de cualquier diferencia y acordar los plazos y bordes para un nuevo proceso constitucional. El Congreso deberá ser el gran protagonista“, apuntando a elementos por rescatar del debate constitucional.

“Tenemos la oportunidad de erigir las bases de un nuevo Chile y que nos embarque en un recorrido que nos fortalezca como país. Hemos superado antes diferencias profundas y lo volveremos a hacer. No partimos de cero, son muchos los acuerdos que tenemos. Sabemos que hay abusos y desigualdades que deben ser enfrentadas, las mujeres no dejarán de ser protagonistas, los niños, niñas y adolescentes deben ser escuchados. Tenemos tradiciones y símbolos que debemos respetar y honrar. Debemos tener perspectiva histórica, los anhelos de cambio están en las mentes de la mayoría de chilenos y chilenas”, comentó, junto con plantear el impacto político que tiene este resultado.

“Tenemos la obligación de atender las demandas de nuestros compatriotas en su vida diaria, como el déficit de vivienda, el aumento en el costo de la vida, las eternas listas de espera en salud, la educación. Hacer frente a estos desafíos requerirá prontos ajustes de Gobierno para enfrentar este nuevo período con renovados bríos. El camino constitucional jamás será obstáculo para eso. Tenemos que estar a la altura del mandato, llamo a la ciudadanía a abordar juntos la construcción del futuro”, cerró en su mensaje al país.