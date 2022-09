Este domingo 4 de septiembre los chilenos y chilenas optaron por el Rechazo a la nueva Constitución en el Plebiscito de Salida.

De acuerdo a la información preliminar del Servel, con el 99,95% de las mesas escrutadas en el país, la negativa a la nueva Carta Magna logró 61,87% de los votos, por sobre los 38,13% que obtuvo la opción a favor de la propuesta constitucional.

En esa línea, un resultado similar se vivió en la comuna de La Pintana, en donde el Rechazo registró un 53,58% de las preferencias, mientras que el Apruebo recibió 46,42% de los sufragios.

¿Qué dijo la alcaldesa?

Tras este resultado, la alcaldesa de La Pintana y vocera del Apruebo, Claudia Pizarro, recurrió a su cuenta de Twitter para entregar su visión del resultado del Plebiscito de Salida.

“Siempre he tomado opciones y me las he jugado por lo que creo, sin esconderme ni disfrazarme de lo que no soy. No es primera derrota que sufro y seguramente sufriré otras. Felicito a los ganadores, porque respeto la democracia. A seguir, porque no está muerta quien pelea!”, afirmó la jefa comunal.

“Si la gente les creyó a ellos y no a nosotros, el problema no fue de la gente: El problema fue nuestro”, agregó Claudia Pizarro.