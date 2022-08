Presidente Boric por dichos de ministro Jackson: “No hay ninguna superioridad moral con nuestros antecesores”

Durante la mañana de este miércoles, en su llegada a la Municipalidad de Puente Alto, el Presidente Gabriel Boric se refirió a los polémicos dichos del ministro Giorgio Jackson, quien manifestó que el actual Gobierno tiene una escala de valores diferentes a sus antecesores.

“Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centro izquierda y la izquierda, yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza”, afirmó el titular de la Segpres el pasado martes en una transmisión en Twitch con el streamer Wingz y la periodista Valentina Matus.

¿Qué dijo el Presidente?

Al respecto, este miércoles el Presidente Boric declaró: “No hay ninguna superioridad moral respecto a nuestros antecesores. Yo creo que lo que se refiere Giorgio es que vivieron en épocas distintas, ni mejores ni peores, épocas distintas”.

“Acá nosotros tenemos que aprender de quienes nos antecedieron, en ningún caso superioridad”, agregó el Mandatario.

En esa línea, al ser consultado sobre si estas declaraciones del ministro Jackson fueron un error, el Jefe de Estado expuso: “No he visto el detalle, pero yo he conversado mucho con Giorgio sobre esto y no tengo ninguna duda de que no hay ningún ánimo de arrogarse una superioridad”.

“Nosotros tenemos que aprender de los errores y aciertos de quienes nos antecedieron y siempre desde una perspectiva de humildad y esa es la tónica que estoy tratando en conjunto con el Gobierno de llevar adelante esto”, cerró el Presidente Boric.