Este jueves el habitual consejo de gabinete de Gobierno se realizó en elCentro de Referencia de Salud Hospital Providencia Cordillera, en la comuna de Puente Alto, hacia el sur de la capital. Y si bien desde el equipo del Presidente Gabriel Boric aseguraron que el Mandatario “fue a saludar” producto de una entrevista acordada en minutos posteriores (por lo que se fue a La Moneda antes de las 11:00), la reunión fue blanco de críticas por parte del edil local, Germán Codina.

En su cuenta en Twitter, el alcalde escribió: “He sido transversal, me hubiera gustado que @gabrielboric y su gabinete nos trataran igual que Renca y nos enteramos recién hoy de reunión en #PuenteAlto Exijo que no existan mensajes en su punto de prensa en contra de vecin@s por pensar distinto, sería inaceptable abuso de aparato y poder estatal”.

He sido transversal, me hubiera gustado q @gabrielboric y su gabinete nos trataran igual q Renca y no enterarnos recién hoy d reunión en #PuenteAlto Exijo q no existan mensajes en su punto prensa contra vecin@s x pensar distinto, sería inaceptable abuso de aparato y poder estatal — Germán Codina (@germancodina) July 28, 2022

La referencia que el alcalde RN hizo apuntó a lo ocurrido en 18 de julio pasado, cuando el comité político del Ejecutivo se realizó en horas de la mañana en el colegio Gustavo Le Paige, en la comuna mencionada.

En esa ocasión, tanto el Presidente como los ministros se reunieron junto al alcalde Claudio Castro y dirigentes vecinales para abordar temas de seguridad y vivienda. Además, minutos más tarde se concretó una cita con los dirigentes de los partidos oficialistas, en el comité ampliado.

Cabe recordar que ese mismo 18 de julio, Codina, junto a su par de Providencia, Evelyn Matthei, viajaron hasta la macrozona norte para realizar una campaña en favor de la opción Rechazo, de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre.