Durante la mañana de este martes, en el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson desmintió la existencia de una minuta del Gobierno que haga referencia a alguna opción para el plebiscito de nueva Constitución.

Todo inició el pasado lunes tras la publicación de un reportaje de Ex-Ante, en donde aseguran la existencia de una “minuta reservada al Apruebo” en donde se detallarían los temas a instalar durante la campaña, así como los temas a silenciar en el periodo de propaganda.

¿Qué dijo el ministro?

Al respecto, el titular de la Segpres señaló: “Tengo entendido que esas son minutas relativas con los comandos de campaña, que no tienen nada que ver con la estructura de la administración pública ni el Gobierno”.

“Ambos comandos pueden tener minutas que se refieran o no a los distintos actos de Gobierno, pero lo que respecta a las minutas que salgan desde el Gobierno, no van a hacer referencia y eso damos la garantía porque es parte de nuestro trabajo”, agregó el secretario de Estado.

Bajo esa línea, el ministro Jackson apuntó que en caso de existir irregularidades, hay que “sancionarlo y corregirlo, pero hasta el momento no tenemos ninguna información que así ocurra de que desde el Gobierno haya alguna minuta que haga referencia a alguna de las opciones en particular, así que lo descarto tajantemente: no existe ningún tipo de minuta del Gobierno que haya hecho referencia a alguna de las opciones para el plebiscito”.

Acceso al texto

“Reiteramos que los esfuerzos que hemos puesto desde el Gobierno en la campaña de Chile Vota Informado es simplemente que las personas puedan tener acceso al texto por el que se les va a preguntar en el plebiscito de salida”, añadió el secretario de Estado.

De ese modo, el ministro de la Segpres recalcó que “en la proliferación de noticias falsas, de cualquiera de los dos lados, debemos responder con la transparencia que implica el texto“, sostuvo.

“El Gobierno va a insistir en la responsabilidad y deber de llegar con el texto, por el cual se le va a preguntar a las personas, a la mayor cantidad de lugares“, cerró Giorgio Jackson.