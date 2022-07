Camilo Escalona: “El triunfo del Rechazo no permite flexibilidad alguna”

Este domingo el secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, se refirió a la carta de compromiso de Chile Vamos la que, en caso de que gane la opción Rechazo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre, propone 10 cambios constitucionales .

“El cambio constitucional está a la vuelta de la esquina, significa el Apruebo. Y esa nueva Constitución se puede reformar“, indicó Camilo Escalona en el programa Mesa Central de Canal 13.

Como socialistas “solo la aprobación del texto constitucional que se propone en el Apruebo es lo que permite y garantiza la estabilidad política futura del país“. La razón, según Escalona, sería “porque el triunfo del Rechazo no permite flexibilidad alguna”.

“La derecha, con el impacto político del triunfo del Rechazo, en el caso de que llegara a ganar, con ese éxito político en el bolsillo no van a cambiar nada“, sostuvo Escalona quien agregó que si gana el Rechazo quedará instalada la “Constitución del ochenta, la misma que rechazó un 80% de las personas”.

Sobre qué puntos de la nueva Constitución le gustan y con cuales no está de acuerdo, el secretario general del PS indicó que “el Estado social y democrático de derecho, creo que es la columna vertebral” del nuevo texto. Mientras que planteó que no le gusta “la reelección del Presidente inmediatamente”.

Polémica del diputado Leonardo Soto

Sobre la reunión del Partido Socialista del viernes en La Moneda, en la que el diputado Leonardo Soto publicó en su cuenta de Twitter que se habían juntado para hablar sobre la campaña por el Apruebo, Escalona sostuvo que “fue una reunión política, en el profundo y cabal sentido de la palabra”.

“Me resulta inexplicable la actitud del diputado Soto“, afirmó Escalona quien contó que cuando notó que el diputado sacó su teléfono “le dije a Arturo Barrios, que estaba al lado mío, las redes nos van a matar. Es una costumbre que me resulta inexplicable el hablar de una reunión que no se ha hecho”.

Sobre tener una reunión de campaña política en La Moneda con el Presidente, Escalona afirmó que “es absurdo. Entera y totalmente irracional, porque desde el Estado no se puede dirigir una campaña y es inconstitucional”.