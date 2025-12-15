;

“Escuchamos disparos por minutos”: sobrevivientes chilenos relatan el terror tras el atentado en playa de Sídney

Algunos compatriotas fueron testigos de los momentos “chocantes” por el tiroteo en Bondi Beach.

José Campillay

El pasado domingo 14 de diciembre, en el inicio de la festividad judía de Janucá en Bondi Beach, Sídney, Australia, se vivió uno de los atentados más crudos del último tiempo dejando 16 muertos entre más de un millar de asistentes.

Con el pasar de las horas, las autoridades locales dieron a conocer la detención de los responsables: un hombre de 50 años y su hijo de 24, que dispararon abiertamente contra las personas.

Las edades de los fallecidos oscilan entre 10 y 87 años, incluyendo a una niña (10 años), un rabino originario de Reino Unido, un ex oficial policial, un sobreviviente del Holocausto y más extranjeros.

La policía intervino rápidamente, neutralizando la amenaza en medio de un caos que incluyó disparos intensos durante varios minutos.

Testimonios chilenos

Entre los testigos directos, sobrevivientes de la tragedia, se encuentra Camilo Díaz, estudiante chileno de 25 años, que relató los momentos de terror que se vivieron.

“Escuchamos los disparos. Fue impactante. Se sintió como diez minutos solo de ‘bang, bang, bang’. Parecía un arma potente”, relató a AFP, describiendo el pánico que lo llevó a buscar refugio.

La periodista Camila Estay, también chilena, ubicada en una playa próxima, capturó el desconcierto generalizado y cómo se vivió un clima de temor en esa zona a nivel general.

Fue inesperado. Esta es una ciudad re’ tranquila. Además, habíamos notado que el índice de delincuencia había aumentado un poco, en Sídney en específico, pero no era una cosa para temer o preverlo”, relató en conversación con Emol, definiéndolo como “súper chocante”.

Asimismo, aseguró que se propagaron alertas por redes sociales como Facebook, donde grupos comunitarios latinos instaban a evitar Bondi: “Era notificación tras notificación diciendo que nadie vaya a la playa”.

