Presidente de la DC responde a la promesa de Chile Vamos: “No les creemos”

“La derecha chilena se mueve por intereses, no por ideales” y “la gente no tiene que ser ingenua” fueron algunas de las incendiarias declaraciones que emitió el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Felipe Delpín, en el marco de la discusión sobre las opciones que se votarán en el plebiscito constitucional de salida del próximo 4 de septiembre.

Mediante un video, el dirigente respondió de manera casi inmediata al conglomerado de partidos de derecha, Chile Vamos, que durante la jornada de este sábado emitió un comunicado en donde se comprometen a reformar la actual Constitución si la ciudadanía opta por rechazar la nueva propuesta constitucional.

En la carta, firmada por Evópoli, Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), los partidos de derecha prometen que trabajarán “por un texto que una a Chile y defienda la libertad“, iniciativa que fue acompañada con la propuesta de rebaja de cuórum a 4/7 para reformar.

“En el caso de ganar la opción ‘Rechazo’ en el plebiscito de septiembre próximo, nos comprometemos a llegar a un acuerdo amplio y transversal que permita tener una nueva Constitución para Chile“, se lee en la misiva, que además asegura que incluirán los puntos que ellos consideran “rescatables” de la propuesta de la Convención Constitucional.

La postura de Delpín

Sin embargo, ante esta promesa de reformas para “mejorar” la Constitución actual, el presidente DC es escéptico: “Como Democracia Cristiana no lo creemos”. Asimismo, afirmó que “la derecha siempre se ha comprometido con cambios. Se lo prometieron al presidente Aylwin, se lo prometieron a otros senadores de la DC y nunca cumplieron”.

El representante, además, comentó que “hoy día no les creemos en su nueva postura, porque la historia es la que demuestra cuál ha sido la actitud y el comportamiento de los partidos de derecha, pincipalmente la UDI”.

“La gente no tiene que ser ingenua y creer que esta prueba de blacura que están dando la van a cumplir. La derecha no va a cumplir porque no está en su ADN respetar sus compromisos“, advirtió Delpín.

Toda esta polémica se da en medio de las declaraciones cruzadas entre la postura oficial de la DC, que es aprobar la propuesta de nueva Constitución, con algunos sectores disidentes al interior del partido que igualmente anunciaron que rechazarán a pesar de las indiciaciones de su directiva.

Un ejemplo de ello es la senadora Ximena Rincón, que incluso respaldó la carta de Chile Vamos.