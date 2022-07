La noche del pasado miércoles la Junta Nacional Extraordinaria de la Democracia Cristiana (DC) determinó inclinarse por el Apruebo frente al plebiscito de nueva Constitución.

La decisión se tomó luego de una consulta realizada a los militantes del partido, la que dio por ganadora al Apruebo con 216 votos, equivalentes al 63,53%. En tanto, el Rechazo logró 124 votos, correspondientes al 36,47%.

Tras esto, las reacciones de las y los políticos de la DC no se hicieron esperar, principalmente de aquellos que no comparte esta decisión de la Junta Nacional y que optaron por apoyar la opción Rechazo.

La decisión de Rincón

Una de las primeras personalidades políticas de la Democracia Cristiana en mostrar su apoyo a la opción Rechazo a la nueva Constitución -incluso antes de la decisión del conglomerado-, fue la senadora Ximena Rincón.

“(El texto) no le hace bien a nuestro país, porque no va a permitir que hombres y mujeres logren dignidad, logren materializar sus sueños, y se provoca un desequilibrio enorme en los poderes, se pierde la autonomía en el Poder Judicial, no hay contrapeso a la autoridad, yo voy a votar rechazo”, afirmó la parlamentaria el pasado martes.

Pero tras la decisión de la Junta Nacional de la DC, Rincón volvió a afirmar que el Apruebo no es una buena opción para Chile y apuntó que la opción elegida por su partido “no representa el sentir de la ciudadanía”.

“Hoy la Junta Nacional de la DC ha decidido por un 63% de sus miembros optar x el Apruebo. Ello no representa el sentir de la inmensa mayoría de lo que siente la ciudadanía. No me sorprende esta decisión, la toma la misma junta que aceptó el veto a nuestra candidatura Yo voto Rechazo!”, señaló la senadora en su cuenta de Twitter.

Los dichos de la legisladora no pasaron desapercibidos y fue la misma Claudia Pizarro, alcaldesa DC de La Pintana, quien respondió a Rincón.

“Ximena: Eres abogada y militante de un partido que se procuró estas instancias para dirimir sus controversias. Las cosas son como son y no como uno quiere que sean. Aprende a perder, por favor”, afirmó la jefa comunal en redes sociales.

Ximena: Eres abogada y militante de un partido que se procuró estas instancias para dirimir sus controversias. Las cosas son como son y no como uno quiere que sean. Aprende a perder, por favor. https://t.co/0GONeoXxUR — Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) July 7, 2022

Los dichos Chahin

Pero no solo Rincón criticó a su conglomerado, puesto que el ahora ex convencional -el único de la DC en participar en la Convención Constitucional-, Fuad Chahin también cuestionó la decisión de la facción.

“La actual mesa directiva está aprovechando este momento para llevar al partido a un quiebre“, afirmó el exdiputado en conversación con Radio Pauta.

En esa línea, el ex constituyente expresó su molestia con la mesa directiva, a quien acusó de censurar su voz. “No se nos puede violentar de tal manera de incluso impedir difundir nuestra opinión“, dijo Chahin.

Es más, en la misma arista, el ex parlamentario señaló que la decisión de la DC se tomó con el fin de buscar una ganancia política. “El partido lo que hace es una vez más, subirse al último vagón del tren de izquierda, porque lo que buscan es tratar de seguir haciendo mérito a ver si le reparten algunos carguitos en el Gobierno“, agregó Fuad Chahin.

La opción de Walker

Quien también tomó una vereda disidente a la decisión de su partido, fue el senador Matías Walker, quien al igual que su par Ximena Rincón, recurrió a Twitter para expresar su visión contraria a lo optado por la Democracia Cristiana.

“La JN DC por mayoría resolvió apoyar el apruebo. Creo que en consulta a nuestros militantes el resultado sería distinto; similar a la mayoría ciudadana que hoy se inclina por el rechazo. Seguiremos impulsando una #NuevaConstitución que una a Chile y que solucione sus problemas”, indicó el parlamentario.

La JN DC por mayoría resolvió apoyar el apruebo. Creo que en consulta a nuestros militantes el resultado sería distinto; similar a la mayoría ciudadana que hoy se inclina por el rechazo. Seguiremos impulsando una #NuevaConstitución que una a 🇨🇱 y que solucione sus problemas 🏠 pic.twitter.com/kDqjhhk3e5 — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) July 7, 2022

Pero ojo, ya que previo a este mensaje en redes sociales, Matías Walker ya había afirmado que votaría Rechazo a la nueva Constitución.

“Voy a votar Rechazo porque creo que votar Rechazo es la mejor forma de garantizar que podemos darnos la oportunidad de tener una nueva constitución que una a todos los chilenos a diferencia de esta propuesta“, expresó el senador en conversación con Mi Radio.