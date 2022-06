“Es lo que más destaco”. De esta forma, y contraviniendo la lectura hecha por la oposición en bloque, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, se refirió a los diagnósticos y anuncios que hizo el Presidente Gabriel Boric el miércoles 1 de junio, durante la cuenta pública.

En conversación con La Pauta B, de ADN, la alcaldesa sintió propio, por ejemplo, la creación de un servicio integral de apoyo a víctimas. “Nos involucra directamente en avanzar en un servicio integral de apoyo a víctimas de delitos. Modestamente debo decir que la propuesta emanó de La Pintana. Lo siento así”, señaló Pizarro.

La pregunta clave, a juicio de la alcaldesa, es: “¿Cómo reparamos en ese dolor?”. Por lo pronto, coincidió con el Presidente Boric sobre “avanzar a la prohibición absoluta (de las armas). Necesitamos que el armamento de guerra termine en las poblaciones”.

Pero para que esto se concrete, la autoridad comunal apuntó a “la modernización de Carabineros para que sus acciones sean siempre en el marco de la ley respecto a los derechos humanos. Necesitamos una policía con mayor inteligencia, tecnológica y que se dedique a investigar a las bandas criminales”.

“Hay que colaborar en ese sentido para que todos sepamos lo que están haciendo. Por lo menos los alcaldes, creo que es muy importante avanzar y colaborar. No solo tenemos que dejarle lo de la seguridad pública a Carabineros. Debemos avanzar a la prevención: no con más carabineros terminaremos con la carrera delictual”, añadió.

En ese sentido, la seguridad debería ser, en palabras de Pizarro, “una política de Estado: no deben haber diferencias en temas de seguridad. No es de un color político (..) Esto no termina en cuatro años, sino que debe convertirse en una política nacional que trasciendan los Gobiernos. Debemos sentarnos todos en enfocarnos en las mejoras de las técnicas de investigación, de la inteligencia”.