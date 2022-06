Presidente Boric por reforma tributaria: “Estará principalmente centrada en algunas industrias y a los sectores de más altos ingresos”

El Presidente Gabriel Boric se refirió durante esta jornada al proyecto de reforma tributaria, donde aseguró que esta iniciativa estará enfocada “principalmente en sectores de mayores ingresos” en el país.

Este proyecto, uno de los principales ejes en el programa de Gobierno, será presentado el próximo 30 de junio. “Esta iniciativa busca que haya una distribución más justa de la riqueza en nuestro país, y estará centrada principalmente en sectores de mayor ingreso”, señaló el Jefe de Estado.

Por ello, el Mandatario afirmó tajantemente que en esta reforma tributaria “no hay aumento de impuestos para las pymes ni para la gran mayoría de las personas de nuestro país”

“Estará principalmente centrada en algunas industrias, en particular lo relativo al royalty de la minería, y a los sectores de más altos ingresos. Esto no es en contra de alguien, no es una reforma donde hay buenos contras malos, es una reforma que busca mejorar la distribución de la riqueza en Chile”, agregó.

Asimismo, el Presidente Boric reiteró que este proceso irá acompañado por equipos técnicos de la OCDE, y donde espera contar “con la buena voluntad del parlamento”, para que la iniciativa vea “humo blanco”.