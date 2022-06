“No hay tercera alternativa”, “el plan B es un espejismo y no tiene ningún sustento jurídico ni político”, “la reforma constitucional anunciada por algunos senadores (…) es una ficción extemporánea de la derecha”, “el plan B no es una opción real”, y “el llamado plan B pretende confundir a la ciudadanía”.

Así de tajante fue la postura que tomaron 24 rostros de la ex Concertación en una declaración dada a conocer en horas de la mañana de este lunes, frente a la alternativa que algunos senadores (toda la derecha y algunos demócratacristianos) han levantado, en caso del triunfo del rechazo en el plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre.

Entre los argumentos expuestos, apuntan a que “la nueva Constitución que se va a plebiscitar es fruto de un proceso democrático y participativo único en nuestra historia. Nunca antes una Constitución política ha tenido un origen tan democrático como la nueva Constitución que votaremos“. A ello, valoran también el trabajo de la Convención Constitucional:

“El proceso constitucional que estamos viviendo fue la opción democrática suscrita por un amplio abanico de fuerzas políticas, para dar cauce institucional a las exigencias y demandas de vastos sectores de la sociedad que se movilizaron a partir del 18 de octubre de 2019″.

Tomando en cuenta el acuerdo firmado en 15 de noviembre de 2019 (en el que estuvo el Presidente Gabriel Boric, como diputado y contraviniendo a su partido, Convergencia Social), aclaran que “existen solo dos alternativas posibles (…), aprobar o rechazar el texto de nueva Constitución que proponga la Convención (…) No hay una tercera alternativa porque no fue planteada en la reforma constitucional que posibilitó el plebiscito de salida. En consecuencia, el plan B es un espejismo y no tiene ningún sustento jurídico ni político”.

La opción de los parlamentarios de la Cámara Alta, que considera rebajar el quórum para modificar la actual Carta Magna (a 4/7) “es una ficción extemporánea de la derecha que ya acordó votar rechazo al nuevo texto constitucional y que confunde al país, le permite recuperar su poder de veto, y mostrarse proclive a los cambios, siempre que se mantengan los elementos centrales de la Constitución del ’80, y específicamente el modelo económico que fue causante de los abusos y desigualdades que gatillaron el estallido social”.

Esta alternativa fue presentada por senadores Ximena Rincón y Matías Walker, ambos DC, con apoyo del independiente PPD Pedro Araya. Los cuatro séptimos de quórum implicarían el apoyo 29 senadores y 89 diputados para reformar la Constitución.

En esa línea, repasan que la actual Constitución (y sus modificaciones, que fueron reconocidas por la actual administración de Gobierno como piedra de tope incluso para sus antecesores) “no pudo ser modificado de manera sustancial durante treinta años”. Así, “el llamado plan B pretende confundir a la ciudadanía al no separar el proceso de la Convención, que tuvo fallas y desaciertos, respecto al texto constitucional que se va a plebiscitar”.

“Naturalmente siempre es posible mejorar determinados aspectos del texto constitucional, pero este debe hacerse de cara al país y una vez que la soberanía se haya pronunciado aprobando dicho texto”, concluye el texto.

La declaración tiene entre sus firmantes a la expresidenciable Yasna Provoste (DC); al senador por La Araucanía, Francisco Huenchumilla (DC); a la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Cecilia Valdés; a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro; a la exministra Alejandra Krauss (DC); al exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD); a la exdiputada Fanny Pollarolo (PS); al excongresista Osvaldo Andrade (PS); a la senadora Adriana Muñoz (PS); a la exministra Clarisa Hardy (PS); al exministro Marcelo Mena; al exministro Francisco Vidal (PPD); y a la exministra Nivia Palma, entre otros