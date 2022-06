“Dejen de escuchar a los tontitos”: Franco Parisi critica a la Convención y el borrador de la nueva Constitución

Pese a ser un candidato presidencial “telemático” y no ganar las elecciones, Franco Parisi logró instalar al Partido de la Gente en el Congreso Nacional y además continúa su carrera política a través de sus programas de YouTube. Ahora, el ingeniero comercial vuelve a estar en el ojo público por sus críticas al proceso constituyente.

Según consignó La Tercera, Franco Parisi ha hecho diversos cuestionamientos a la Convención y el borrador de la nueva Constitución. La plurinacionalidad y las atribuciones a las regiones destacan entre los puntos fuertes.

Esta nueva polémica se suma a las dudas en torno a la postura que tomará el Partido de la Gente de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre. Ello, en consideración a la postura que su fundador ha expresado en las redes sociales.

Los dichos de Parisi

Franco Parisi continúa con sus emplazamientos a través del programa Bad Boys, que fue su caballo de batalla no sólo durante su campaña presidencial, sino también en la segunda vuelta, en la que se acercó a la figura de José Antonio Kast.

“Si eso está en la Constitución chilena, Evo Morales va a tomar un avión a La Haya, Holanda, y va a pedir de inmediato que se revise, porque si nosotros decimos que somos un país plurinacional, ellos van a poder reclamar todo“, aseguró Parisi en uno de los capítulos de dicho espacio.

Además, ha señalado que “a las regiones del norte les digo: ojo con la nueva Constitución porque las regiones donde están los territorios donde ganamos, pertenecían a razas originarias de Bolivia y Perú, entonces, cuidado con lo que están haciendo. Dejen de escuchar a los tontitos“.

Y no sólo apunta sus dardos a la Convención: Franco Parisi también ha sido crítico con la gestión del Gobierno de Gabriel Boric y sus ministros. “Las palabras del ministro Mario Marcel en que no veía riesgo económico en lo que está escribiendo la Constituyente, asustó a todo el mundo. Porque se suponía que el tipo era técnico, que no iba a mentir y nos mintió. Hay riesgo“, resaltó.

De todos modos, desde el Partido de la Gente aseguran que no hay definiciones. “Franco da su opinión, tiene su programa, pero no hay ningún lineamiento del partido en sus dichos. Independiente de todo, Franco es nuestro líder natural y nadie puede dudar de eso”, afirmó el diputado Rubén Oyarzo a La Tercera.