Diputados de oposición ningunean figura de Izkia Siches: “Sabemos que el verdadero ministro es el subsecretario Monsalve”

Durante este jueves, y tras la entrega de una carta al Presidente Gabriel Boric, en búsqueda de acciones concretas contra la violencia en la región de La Araucanía, diputados de oposición (RN y Republicanos), ningunearon la figura de la titular del Interior, Izkia Siches, manifestando que el verdadero ministro de la cartera es el subsecretario Manuel Monsalve.

Al respecto, el diputado RN, Miguel Mellado, explicó que si bien la idea principal era entregar la misiva al subsecretario Monsalve, esto no se pudo realizar debido a un viaje de emergencia de la autoridad a La Araucanía. “No nos dejaron entregar la carta, tuvimos que cambiar de destinatario directamente al Presidente Gabriel Boric”, detalló.

En esa línea, el legislador fue directo y expresó que el subsecretario Monsalve tuvo que ir “para allá, como no existe ministra del Interior, él asumió como ministro casi de facto y tiene que ir a la macrozona sur para hacer caso a lo que le dijo la corte Suprema ayer, y poder llevar algo de tranquilidad en un plan que no existe”.

Pero las críticas no pararon ahí, ya que el militante RN sostuvo que lamenta “el trato a los diputados opositores en La Moneda, no es un trato deferente que se nos dio y vamos a hacer el mismo trato en el Parlamento con los ministros y subsecretarios”.

Mellado, precisó que lo que esperan del Ejecutivo es que “una vez por toda, nos diga que es lo que va hacer en la macrozona sur, porque hasta el momento no ha hecho absolutamente nada (…) Vemos a un Gobierno inactivo, ausente y sin ideas para enfrentar el conflicto”.

En búsqueda de medidas concretas

Reafirmando la idea de que la ministra Siches no existe como autoridad, el diputado Miguel Becker, también RN, dijo: “Quiero pedirle al ministro Manuel Monsalve y no me equivoque, porque él es realmente el ministro hoy, que se ponga las pilas en nuestra región, necesitamos que el estado de excepción vuelva, para tener la tranquilidad para vivir en paz y trabajar en paz”.

Sobre este último punto, el parlamentario del Partido Republicano, Cristián Araya señaló que se necesitan “medidas concretas, más anuncios y más diálogos no sirven. El estado de excepción cuenta con el respaldo transversal de la gente en La Araucanía, porque seguir esperando está cobrando la vida de cientos de chilenos”.

Pero Araya fue más allá y dijo que el Gobierno del Presidente Boric debe tomar una decición respecto a los hechos en la macrozona sur, ya que uno “está contra el terrorismo o con ellos y queremos que el Ejecutivo aclare cual es su posición”.

Además, el republicano llamó al Jefe de Estado a que “sincere a sus equipos, que remueva a la ministra del Interior, ya que sabemos que el verdadero ministro es el subsecretario Monsalve”.