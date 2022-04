Es la primera vez que el diputado independiente y miembro de la bancada socialista, Tomás de Rementería, participa de una votación donde están los ojos del país puestos en la Cámara baja, esta vez, por la votación del quinto retiro del 10% de los fondos previsionales (la propuesta del Gobierno, con condiciones, y la parlamentaria, que era de libre uso). Hay líneas con las que resume lo que pasó:

“Cito al ministro Mario Marcel: esto no es un reality show, donde hayan ganadores y perdedores“; “algunos trataron de hacer política con los retiros, hoy quedaron desenmascarados“; “demostraron que esto es un juego, hacen política personalista y no construir algo que ayude a las personas”; “no se pudo cuadrar al Partido Comunista, que ni siquiera votó al retiro, después de hacer gárgaras del discurso sobre lealtad“; “hubo una situación desafortunada cuando la diputada Gael Yeomans cita el martirio de Carlos Lorca para poner en duda la lealtad del Partido Socialista, que nuestra bancada de 13 diputados votaron a favor del retiro del Gobierno”.

Los titulares, sin embargo, no apuntan al fondo: con la economía en recuperación (y la inflación cruzando todo), queda pensar en los trabajos del Ejecutivo en la discusión parlamentaria, más aún cuando en lo que a pensiones respecta, se clama por una solución, acaso un cumplimiento de la época de campaña del Presidente Gabriel Boric. Y en eso, De Rementería es claro: “Tenemos que trabajar la reforma tributaria, retomar el control de la agenda legislativa”.

Diálogos con los parlamentarios

“Si bien se hicieron los esfuerzos, no fue suficiente”, dijo sobre el trabajo del Secretario General de la Presidencia, ministro Giorgio Jackson, y los votos que obtuvo en el Congreso. “También hubo una falta de cierto diálogo con bancadas como la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente, incluso con partidos de derecha donde se pudo haber hecho algo más”.

Pero a su juicio, el jugado experto fue Marcel: “Estamos en un periodo de aprendizaje, pero sin duda cabe destacarlo, que se la jugó por evitar el retiro que era bastante gravoso y sin duda había que pagar los costos de la popularidad”.

Mirado desde afuera, De Rementería valora los 13 votos socialistas, a diferencia de los descolgados del PC: “Nosotros fuimos leales con el Gobierno”.

Con todo, insistir en el retiro (pese a que como proyecto tiene un veto de un año en la Cámara) en el Senado, el diputado de Valparaíso apunta a “un principio de realidad: la insistencia en el Senado no es viable, no vamos a tener los dos tercios necesarios para insistir allí. Tenemos que buscar las formas que esa ayuda llegue de otro lado. Tenemos que poner la discusión previsional lo más rápido posible sobre la mesa. Tenemos que avanzar rápido en el proyecto de pensiones para terminar con esta política individualista que es el tema de los retiros”.

A la luz, se visibiliza que no existe mayoría oficialista en ninguna Cámara. Y mientras haya “votos comunistas, del PPD y del Partido Radical que no se alinearon con el Gobierno, necesitamos mucho diálogo para construir (…) Entiendo que la DC y el Partido Ecologista Verde están dispuestos a discutir una reforma de pensiones”.