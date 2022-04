Ministro de Economía y discusión sobre retiros: “El impacto inflacionario de nuestra propuesta es mucho menor”

El ministro de Economía, Nicolás Grau, conversó con La Prueba de ADN sobre la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados sobre los retiros de fondos de pensiones, y se refirió a las diferencias de impacto inflacionario que tienen los dos proyectos en cuestión.

Recordemos que en la Sala se discuten dos iniciativas: el quinto retiro, que es un conjunto de proyectos fusionados, y el retiro alternativo acotado que propone el Gobierno, con el fin de resguardar la economía nacional y no agravar el escenario actual.

En esa línea, Grau insistió en que la iniciativa del Ejecutivo busca enfrentar “las deudas que se ampliaron y generaron durante los momentos más duros de la pandemia, que tienen acogotadas a las familias”.

“Por otro lado, está la importancia de tener una economía que funcione bien, que no tenga un alza inflacionaria que sea compleja, porque eso finalmente termina afectando también a las mismas familias que tienen problemas de deudas, tanto las que tienen retiro como las que no pueden hacerlo porque no tienen recursos en sus fondos”, añadió el secretario de Estado.

Sobre ese punto, Grau remarcó que “a nuestro juicio, nuestra propuesta de retiro más acotado y responsable justamente lo que hace es combinar las dos cosas. Por un lado aborda el problema de la deuda y por otro lado lo hace de una forma en que no sobrecalienta la economía y eso no lo cumple el retiro generalizado, que genera un impacto inflacionario negativo”.

El impacto inflacionario

Continuando con el análisis de ambos retiros, el ministro de Economía procedió a explicar las diferencias “que hacen que el impacto inflacionario del retiro que nosotros proponemos sea mucho más acotado“.

“El primero es el monto esperado de los retiros de nuestro retiro, que en nuestras estimaciones, es en torno a los US$3 mil millones. Es una proyección que depende de muchas cosas, pero da un orden de magnitud. En cambio, lo que se espera de un retiro generalizado es de US$15 mil millones. Es decir, cinco veces”, sostuvo Grau.

Acotó que “la segunda razón es en qué se va a utilizar los retiros. Nuestra propuesta de retiro acotado, respondiendo justamente a las necesidades de la población, es que estos retiros se utilicen en el pago de deudas de diversa índole, de amplia gama. Pero el hecho que se utilice en deudas implica que una parte importante de estos tres mil millones de dólares no entre generando liquidez en la economía“.

“Entonces esas dos razones hacen que el impacto inflacionario de nuestra propuesta sea mucho menor. Imagínense que los US$3 mil millones que se retirarían para los pagos de deudas, una parte entre en la economía, porque las personas pagan una deuda y el recurso que se libera lo consumen. Eso significa que entrarían a la economía 1.500 millones, versus 15 mil”, profundizó el titular de la cartera.

Y remató diciendo que “hay una gran parte de la población, estamos hablando entre tres y cuatro millones de personas, que o no tienen ningún peso que retirar, o tienen muy poquito que retirar. Entonces esas personas, que son probablemente que más necesitan ayuda, van a verse perjudicadas si existe un retiro generalizado que finalmente genere inflación”.