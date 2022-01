“Un acto que raya en lo violento”: Senador Coloma fue criticado en redes sociales por brusco movimiento a gobernadora del Maule

El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma fue duramente criticado en redes sociales luego que realizara un brusco movimiento a la gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo, todo esto es una visita oficial del Presidente Sebastián Piñera al nuevo Hospital Provincial de Curicó, este viernes 7 de enero.

El hecho ocurrió mientras los asistentes a la ceremonia liderada por el mandatario y que además de los involucrados contó con la presencia de los ministros de Salud, Enrique Paris y de Obras Públicas, Alfredo Moreno, se posicionan para tomas la foto oficial que enmarcaría la visita del Jefe de Estado a la región.

Fue en ese momento, cuando el senador Coloma obligó de manera brusca a la gobernadora del Maule a levantar el brazo, al igual que lo hicieron el resto de los participantes de la foto, los cuales eran en su mayoría hombres.

Este hecho fue inmediatamente identificado por los cibernautas, quienes por medio de las redes sociales viralizaron el extracto del video en donde se puede vislumbrar la polémica acción del parlamentario UDI.

Hasta el momento ni Cristina Bravo, ni Juan Anotnio Coloma se han manifestado sobre la situación.

Como era de esperarse las reacciones en contra del senador Coloma no se hicieron esperar y fue la propia presidenta del Senado y parlamentaria por la región, Ximena Rincón (DC), quien se manifestó al respecto.

Por medio de su cuenta de Twitter la legisladora sostuvo: “Impresentable la falta de respeto en contra de nuestra gobernadora ¡Este tipo de conductas deben ser erradicadas de una vez por todas! ¿Cuándo van a entender algunos que somos simplemente iguales?”.

“Reacciones como esta son las que no queremos en política. Un acto que raya en lo violento es injustificable. Las mujeres necesitamos respeto y espacio en la política. Una disculpa es lo mínimo que esperamos”, agregó.

En tanto, el concejal de la comuna de Molina, en la región del Maule, Cristian Martínez, también recurrió a las redes sociales y por medio de un tweet afirmó: “Todo el apoyo desde Molina a nuestra gobernadora del Maule @crisbravocastro por la violenta y grave agresión del Senador UDI Juan Coloma. Espero que @SernamEGChile se pronuncie y tome medidas“.

Pero no solo las autoridades criticaron la acción cometida por el senador Coloma a la gobernadora del Maule, Cristina Bravo, ya que los usuarios de Twitter también comentaron el brusco movimiento.

Que se cree #JuanAntonioColoma, lo conozco muy de cerca, también trabajé en el Congreso Nacional de Valpo. Y vi muchas cosas que no me parecían buenas, ni de buen trato.

Trabajé en Relaciones Públicas, para ver si me recuerdan. Nunca acepté comías.👇 pic.twitter.com/sgSRnhzFYG

— 💧Lucy Hanson💧🌳🌳🎄 (@HansonLucy) January 7, 2022