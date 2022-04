“Ajuste de cuentas”: Karina Oliva acusa a sus denunciantes de recibir financiamiento irregular

Persiste la polémica por el caso de Karina Oliva, excandidata a senadora y a gobernadora regional. Ahora es ella quien acusa a sus denunciantes de un presunto “ajuste de cuentas” y “montaje”, junto con recibir financiamiento irregular.

Días antes de las elecciones de noviembre, un reportaje de Ciper reveló la millonaria rendición de gastos electorales de Oliva y las cifras millonarias que recibieron sus asesores. No sólo le valió su salida de Comunes, su partido político, sino también una investigación penal en su contra por presunto fraude electoral.

Durante esta jornada, la edición PM de La Tercera dio cuenta de los descargos que realizó Karina Oliva a través de un escrito ante el Tribunal Supremo de Comunes.

La acusación contra las diputadas

En el escrito, Karina Oliva apunta a sus denunciantes y excompañeras de partido, las diputadas Claudia Mix y Camila Rojas. Asegura que se trató de un “ajuste de cuentas”, una operación política y un “montaje”.

De hecho, menciona al Presidente Gabriel Boric: “La ex secretaria general de Comunes que es parte del sector político de la diputada Camila Rojas quienes a su vez pertenecen al grupo que en 2016 expulsó, a través de los medios de comunicación, al recién electo Presidente de la República; y que hoy operan de manera similar contra mi persona”.

Además, Oliva expuso que “quienes promueven esta denuncia en mi contra son quienes recibieron financiamiento irregular en sus campañas“.

“Más aún cuando es de público conocimiento que una de las diputadas denunciantes, que tiene bajo subordinación y dependencia a una de las integrantes de este Tribunal, realiza pagos indebidos a un familiar directo bajo un contrato irregular, con el porcentaje de la dieta que dice donar según el compromiso que todos los parlamentarios del Frente Amplio han suscrito”, apunta la excandidata.

Aportes indebidos y acoso

En el caso particular de Camila Rojas, Oliva asegura que la única testigo que declara en su contra entregó información falsa. “Fue ella quien me solicitó incluir, en mi rendición de segunda vuelta al gobierno regional en su calidad de secretaria general del partido, facturas que no correspondan a mi campaña, sino que a la de un candidato a las primarias del 18 de julio del año 2021, a lo que me negué tajantemente“.

“Esto último también deliberadamente omitido por ella, quién fue también la persona que aprobó los aportes indebidos de las dos candidatas a la reelección parlamentaria que ingresaron la denuncia”, remarca Oliva.

Por otra parte, respecto de Claudia Mix, expone que sufrió “acoso” por parte de la parlamentaria durante meses.

“Porque por una persecución política y ensañamiento en mi contra, ejerciendo violencia política hacia mi persona de manera pública, se me ha querido inculpar por parte de la dirección nacional y este tribunal de acciones que yo no he cometido, cuando ha existido un actuar doloroso de parte de las diputadas Mix y Rojas y Carolina García en mi contra”, subraya Karina Oliva sobre sus denunciantes.