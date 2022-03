No cayó bien en los senadores del Partido Socialista (PS) la asignación de suma urgencia a la moción de indulto de las personas detenidas en el marco del estallido social y las protestas posteriores anunciada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En un comunicado, la bancada de senadores socialistas apuntaron directamente al ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson. Esto, pues la iniciativa no tiene los 26 votos suficientes en el Senado para lograr su aprobación.

“Así no se hacen las cosas”, dice el texto. “No basta con ponerle suma urgencia al proyecto, más aún si la decisión no está conversada con las distintas bancadas”. Además, destacaron que el ministro sabía que el oficialismo no tiene el respaldo necesario en la Cámara Alta y que si quisiera realmente su aprobación, habría impulsado algún tipo de fórmula para convencer a senadores de oposición.

El senador PS Alfonso de Urresti ahondó en esta crítica: “Se comete un nuevo error por parte del ministro Giorgio Jackson al no trabajar con las distintas bancadas. Votamos a favor de este indulto, que dicho sea de paso no es un indulto, es una amnistía porque así pudimos trabajarlo en la comisión de Constitución”.

“Pero para tener éxito en este tipo de iniciativas esperamos que el Gobierno se coordine con el Parlamento, con las bancadas, y no sea solo un acto comunicacional en el que vemos al ministro sin trabajar, sin consultar, porque no están los votos”, añadió.

Así, destacó que “este proyecto tal como lo ha planteado el ministro Jackson, es estéril, es simplemente un acto comunicacional por su parte, sin consulta ni coordinación del Senado”.

Mientras, el senador PS Fidel Espinoza sostuvo que “lo que veo es un acto mañoso del ministro Jackson de tratar de instalar este debate en el Senado sabiendo que no tiene los votos, para dejar mal a la institución ante el proceso constituyente”.