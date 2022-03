Tras ataque a Siches: Diputados RN llamaron al Gobierno a no terminar con estado de excepción en macrozona sur

Luego de conocerse el ataque contra la comitiva de la ministra del Interior, Izkia Siches, mientras se dirigía a Temucuicui, los diputados de Renovación Nacional -RN- emplazaron al Gobierno a no poner fin al estado de excepción en la macrozona sur.

Previo a los hechos, la secretaria de Estado había señalado que ya inició conversaciones para el “desescalamiento” de esta facultad constitucional.

Tras los hechos y previo a la vocería oficial del Ejecutivo, los parlamentarios RN se refirieron a los disparos que se registraron cuando Siches acudía a reunirse con la familia Catrillanca.

“¿Qué esperan? ¿Que siga algún político?”

Desde el Congreso Nacional, el diputado Miguel Mellado sostuvo que “quiero decir al Presidente Boric que si termina con el estado de excepción, estas cosas son las que van a vivir la gente que está en La Araucanía, en los sectores rurales sobre todo”.

También apuntó a la propia comunidad de Temucuicui. “Adentro hay un prófugo, Jorge Huenchullán, amigo del Presidente, que está prófugo por narcotráfico”, acusó Mellado.

“Entonces señora ministra, esto es lo que se vive a diario. Es peligroso que se atente contra una ministra de Estado. ¿Qué esperan? ¿Que siga algún político, algún concejal, algún alcalde? Esto ha ido escalando“, insistió el diputado RN.

Lamento el ataque a la comitiva de la ministra @izkia en Temucuicui. Esto se vive día a día en La Araucanía. Espero que el gobierno con esto recapacite y entienda que con los terroristas no se dialoga, se enfrenta y persigue. pic.twitter.com/BRuwZTEhTy — Miguel Mellado Suazo (@melladosuazo) March 15, 2022

“Llamamos al Gobierno a que no sea cándido”

El diputado Miguel Mellado continuó con su intervención y envió parabienes a la ministra Izkia Siches, aunque subrayó que “es complicado para alguien que no es de la zona toparse con esta realidad con la que viven miles de compatriotas que viven en la región de la Araucanía, en las zonas rurales”.

“El hecho es tremendamente complicado y peligroso”, prosiguió. “Quiero decirle al gobierno, que los parlamentarios de Renovación Nacional estamos abiertos al diálogo, pero primero tienen que ser las víctimas las protegidas y hay que proteger a la región de la Araucanía de estos terroristas”.

En esa línea, el diputado persistió con su emplazamiento al Gobierno. “Esta gente es peligrosa y hay que desarticular a estos grupos terroristas. Presidente Boric, no termine con el estado de excepción, porque van a salir dos mil efectivos de la región, van a salir vehículos blindados, van a salir drones, va a salir mucha tecnología, Carabineros no está preparado”, subrayó.

Además, afirmó que “a veces la candidez te lleva a hacer algo que la gente cree que está en el centro de Santiago y puede caminar diez cuadras y va a estar todo bien. En La Araucanía es distinto, y ese sector, Temucuicui, es casi otro Chile, no dejan entrar a nadie que ellos no quieran. No quisieron dejar entrar a 850 PDI, no se dejaron censarse y menos ahora dejan entrar a una ministra de Estado que la reciben con disparos”.

“Esto es peligroso porque las autoridades políticas ya están en riesgo en la Región de la Araucanía, Y nosotros llamamos al Gobierno a que no sea cándido. Una cosa es hablar, pero no con los fusiles encima de la mesa. Así que cuidado, señor Boric, con lo que dice“, remarcó.