El cardenal Francisco Javier Errázuriz respondió este martes las declaraciones que realizó el Presidente Gabriel Boric, quien expresó su molestia tras la asistencia del religioso y de Ricardo Ezzati a la Oración por Chile que se realizó en la Catedral Metropolitana.

Tanto Errázuriz como Ezzati participaron en la actividad que se realizó el pasado sábado, tras el cambio de mando presidencial. El domingo, en un acto en La Pintana, el Mandatario criticó con dureza la presencia de ambos cardenales.

“Hay algo que me molestó ayer en la catedral, me molestó ver al señor Ezzati. Gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños que están aquí presentes (…) no lo noté, pero me lo hicieron ver y quiero decir que esas cosas no las podemos seguir naturalizando”, sostuvo el Presidente Boric.

La respuesta del cardenal Errázuriz al Presidente Boric

En conversación con La Segunda, el cardenal Errázuriz se refirió a las palabras del Presidente Gabriel Boric y acusó “desconocimiento” por parte del Jefe de Gobierno, afirmando que “hasta los presidentes de la República se pueden equivocar”.

“Al parecer don Gabriel Boric no sabe todo lo que hicimos para conocer los abusos de Fernando Karadima, que eran encubiertos por muchos de sus discípulos”, sostuvo el religioso al vespertino. “El juicio que abrimos sobre él, levantando toda prescripción de los hechos y, el castigo que le impuso el Vaticano, alejándose del ejercicio del sacerdocio”.

En esa línea, Errázuriz argumentó que “es imposible que un presidente que acaba de asumir su responsabilidad, tenga un conocimiento exacto de quienes participan año tras año en estas plegarias por Chile. Es claro que nuestro presidente, Gabriel Boric, no está enterado de lo que hizo el cardenal Ricardo Ezzati, y de lo que hice yo mismo, luchando contra los abusos de poder y sexuales en Chile“.

Respecto de si se sintió ofendido por las palabras del Mandatario, el arzobispo emérito de Santiago sostuvo que “las palabras de nuestro presidente, molesto por nuestra presencia en el acto, son posteriores al acto mismo y no me ofenden. Nacen de un desconocimiento de su parte de una larga tradición”.

“A la lista de invitados tiene acceso el Gobierno. Por eso mismo, siempre han participado en esa oración numerosos cristianos, entre ellos, obispos en ejercicio y obispos eméritos, también responsables de otras agrupaciones religiosas”, sentenció Errázuriz.