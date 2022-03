Presidente Boric y ceremonia en catedral: “Me molestó ver al señor Ezzati”

Este domingo el Presidente de la República, Gabril Boric, participó en un acto cultural con vecinas y vecinas en el Parque Mapuhue, en la comuna de la Pintana, en el marco del “Cambio de mando ciudadano”.

En el acto, el Presidente Boric dio un discurso en el que señaló que “no pretendo que en un día, seguramente en los cuatro años, cambiar todo lo que está mal. La historia es mucho más larga que nosotros”.

“Cuando tenemos esta sensación de complicidad con los pueblos de Chile, pareciera que todo es posible y los quiero involucrar en esa tarea porque, como dijimos el viernes, van a venir tiempos muy complicados“, dijo el Presidente Boric.

Sobre las distintas señales políticas y sociales que el nuevo Gobierno ha dado desde que asumió el mandato el pasado 11 de marzo, el Presidente indicó que “estamos tratando de generar aspectos simbólicos para volver a recomponer las confianzas, pero sabemos también que lo simbólico no basta”.

“Tenemos que trabajar concretamente para que, al final del día, (en) nuestro Gobierno hayamos mejorado en conjunto la calidad de vida de nuestro pueblo“, agregó el Presidente Boric.

El mandatario también aprovechó la oportunidad para referirse a la presencia de Ricardo Ezzati en ceremonia ecuménica en la Catedral Metropolitana denominada Solemne Oración Ecuménica por el pueblo de Chile.

“Hay algo que me molestó ayer en la catedral, me molestó ver al señor Ezzati. Gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños que están aquí presentes (…) no lo noté ayer, pero me lo hicieron ver y quiero decir que esas cosas no las podemos seguir naturalizando”, afirmó el Presidente.

