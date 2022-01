Andrea Ocampo, denunciante de la futura Ministra del Deporte, Alexandra Benado: “No cumple los requisitos en este gobierno entrante”

Una vez que se desarrolló la presentación de Alexandra Benado en el Ministerio del Deporte, inmediatamente surgieron en redes sociales cuestionamientos en cuanto a su designación y hasta se oficializó una declaración por parte de ex trabajadores de Londres 38, incluyendo a Andrea Ocampo.

Esto al considerar que en su rol de Coordinadora General del sitio de memorias plantearon que no es idónea para el cargo al acusar maltrato laboral cuando ejerció labores de jefatura, con una “serie de actitudes que atentan y atentaron contra la dignidad y el respeto que trabajadores y trabajadoras merecemos”, plantearon en un comunicado.

“No cumple los requisitos en este gobierno entrante. Se han depositado expectativas que buscan la probidad y la excelencia, pero bajo un clima de dignidad a los trabajadores, cosa que nunca vi durante la gestión de la mencionada”, explicó Andrea Ocampo, una de las extrabajadoras firmantes, en declaraciones a ADN, donde insistió en su decepción por la designación de Alexandra Benado.

“Desconsuelo, desesperanza. Pensaba que podía haber habido un mejor ojo para elegir gente. Es un cuadro traumático el que vive uno cuando es maltratado laboralmente y se va del trabajo. Se tradujo en malos tratos, gritoneos, humillaciones y cuestionamientos. A nadie, ni de mi familia, le aguanto esas agresiones verbales y psicológicas”, insistió la extrabajadora de Londres 38,

“El matonaje y la persecución dentro del trabajo, los golpes sobre la mesa y las humillaciones no se pueden normalizar. Somos parte de esa nueva política que quiere hacer las cosas bien y no nos vamos a callar porque queremos quedar mal. Soy consciente de lo que representa en términos políticos, pero eso dista mucho de lo que se presenta, la persona viva que trabaja codo a codo con trabajadores y los dirige“, sentenció Andrea Ocampo.

Más detalles de las denuncias contra Alexandra Benado

En el texto que firman cinco extrabajadores de Londres 38, se solicita al Presidente Electo Gabriel Boric “para que pueda reflexionar y reevaluar esta designación, sería una señal importante para los funcionarios públicos del Ministerio del Deporte, promoviendo la ética en las dirigencias públicas”.

“La declaración está expuesta. Quisimos hacer visible estos hechos que ocurrieron. No se hicieron denuncias en su momento porque la institucionalidad no garantiza justicia y no quisimos vulnerar a Londres 38“, comentó a ADN otra de las personas que firmaron, Daniela Cornejo.