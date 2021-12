Gabriel Boric realizó un profundo balance: “Hoy se juega la profundización de la democracia, el avanzar con cambios con estabilidad”

Este domingo 19 de diciembre se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial, donde la ciudadanía elegirá al próximo Presidente de Chile, entre los candidatos José Antonio Kast y Gabriel Boric.

Bajo este contexto, la periodista Mónica Rincón, quien se encuentra en la región de Magallanes, conversó en vivo para Chilevisión con el presidenciable de Apruebo Dignidad, quien entregó su balance de frente al proceso electoral y su visión de un posible gobierno bajo el alero de su campaña.

La trascendencia de las votaciones y su proyección hacia el futuro

“¿Qué es lo que se juega hoy día en Chile, en esta elección? comenzó preguntando la comunicadora. Bajo esta perspectiva, Gabriel Boric Señaló que “la profundización de la democracia, el avanzar con cambios con estabilidad, el darle el paso también a nuevas generaciones en la política, recogiendo la experiencia de quienes estuvieron antes, el que pueda triunfar una campaña que desde mi punto de vista, ha sido limpia, sin mentiras y como hemos dicho, y como ha dicho nuestra jefa de campaña, Izkia Siches, que la esperanza le gane al miedo”.

El apoyo de Franco Parisi a José Antonio Kast

“No me sorprende, se veía venir, pero he conversado con mucha gente que en primera vuelta votó por Franco Parisi que hoy nos está apoyando, lo hemos sentido en las calles en las diferente ciudades de Chile, porque nos hemos encontrado en temas importantes para la gente. Osea, fuimos los primeros en plantear las rebajas de sueldos a los parlamentarios y a las altas autoridades de la república (…) Nuestro programa le ha hecho sentido a mucha gente” indicó el oriundo de Punta Arenas.

Respeto al proceso electoral: “Yo confío en las instituciones en Chile”

Entre las polémicas generadas causadas por los dichos del líder del grupo Capitalismo Revolucionario, Sebastián Izquierdo, quien realizó un llamado a “hacer trampa” en el proceso electoral para entregarle beneficio al candidato del Frente Social Cristiano, el expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile transparentó su pensar con respecto a las votaciones, explicando que “yo confío muchísimo en la sabiduría de los chilenos y chilenas, pero además en las instituciones en Chile, a diferencia de lo que han hecho desde la otra campaña, yo no voy a poner en duda ni un segundo los resultados de la elección, ni instalar un manto de sospecha de lo que vea a pasar. El Servel, siempre ha funcionado muy bien, creo que las instituciones y los diferentes poderes del Estado están a la altura de la circunstancia, y espero que desde ambas candidaturas, también lo estemos”.

Intervención de Camila Moreno y alusión a muerte de Sebastián Piñera y José Antonio Kast

El pasado miércoles, durante un acto de campaña organizado por el colectivo “Mujeres y Disidencias por Boric”, la cantante Camila Moreno interpretó “Quememos el Reino”, en el cual modificó una de las estrofas para agregar “que se muera Kast y Piñera, vamos a quemar el reino”.

Ante la polémica, Gabriel Boric explicó que si bien no lo escuchó en vivo, “no es nuestro camino. Nosotros tenemos un camino como lo he recalcado, y como ha sido nuestra trayectoria de paz, jamás le desearía algo así a nadie. Nuestro camino es llamar a votar con tranquilidad, en ningún caso le desearía mal, más allá de las diferencias políticas. Las diferencias políticas tienen que mantenerse en términos políticos, y expresarse a través de ideas, y esa será la tónica de nuestro gobierno”.

“Piano piano va lontano”: La mirada del Gabriel Boric del pasado, al del futuro

“Si cuando usted fue electo presidente de la FECH, alguien le hubiera dicho que iba a estar en una segunda vuelta presidencial, ¿qué le hubiera dicho a esa persona?” consultó Mónica Rincón. Bajo esa perspectiva, el candidato aclaró que lo primero en contestar hubiese sido “piano piano va lontano”, que en su traducción al español significa “poco a poco se llega lejos”.

“No lo hubiese creído. Porque no he tratado de hacer una carrera política a codazos, esto no se trata de mi. Nosotros lo que siempre hemos empujado es un proyecto colectivo, hemos ido creciendo con tropezones también, no ha sido fácil, pero creo que hemos contribuido a ampliar la política chilena“.

Posibilidad de que los cargos del Ministerio de Hacienda e Interior sean encabezados por una mujer

“Es parte de las posibilidades. Lo que puedo asegurar es que en nuestro gabinete, si el pueblo de chile así lo elige, va a ser paritario, ahí hay algo en lo que no vamos a retroceder que es, que hubo un primer esfuerzo en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, luego la fuerzas más retardatarias del machismo lograron imponerse, pero yo creo que con lo logrado en la Convención, en el proceso constituyente, n o podemos retroceder en paridad, así que nuestro gobierno va a ser paritario” agregó.

Bajo la misma, el presidenciable estableció que la participación de personas de regiones es fundamental para lograr hacer cambios. “Para gobernar, se necesita entender cómo se vive en las diferentes comunas. Me acuerdo mucho cuando el ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich dijo ‘no conocíamos la pobreza y hacinamiento que había en el sur De Santiago’ y eso habla de una élite muy encerrada en una burbuja, y yo creo que es importante que nuestro gobierno no solo esté en terreno, sino que sea un gobierno que venga de diferentes procesos“.

El respaldo del Partido Comunista y el miedo de la gente

“El PC ha sido parte de gobiernos anteriores, de Juan Antonio Ríos, de Pedro Aguirre Cerda, fue parte de gobiernos de Michelle Bachelet, el PC es un partido más en la coalición, les digo que no tengan miedo, tengo independencia de criterio, tengo una muy buena formación política y estoy totalmente comprometido con los valores de la democracia y el respeto irrestricto a los DD.HH, en cualquier lugar y en ese sentido los llamo a no tener miedo, les doy garantías de estabilidad y calma” explicó el candidato de Apruebo Dignidad.

Lo primero que haría cuando llegue a la Moneda

Bajo la perspectiva del candidato, la cual considera que los resultados estarán reñidos contra su contendor, José Antonio Kast, el escenario que lo sitúa liderando al país conlleva a “recordar siempre por qué estamos donde estamos. El poder a veces, lleva a olvidar los principios, y creo que hay que estar con los pies bien sobre la tierra y en términos de política pública, lo que más vamos a impulsar va a ser la reducción de las listas de espera en términos de salud, algo que le afecta mucho a los chilenos, y empujar la reforma de pensiones en el Senado, osea, en el Parlamento para que los adultos mayores no sigan esperando con las pensiones de miseria que tienen hoy día”.