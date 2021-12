Javier Macaya condenó incitación de Sebastián Izquierdo a objetar los votos de Boric: “Nos parece que no corresponde”

Después que se difundiera un video del líder del “Capitalismo Revolucionario”, Sebastián Izquierdo, donde llamaba a “objetar los votos” y “hacer trampa” respecto a los votos de Gabriel Boric, las reacciones no se hicieron esperar y una de ellas llegó con algo de demora desde la UDI.

Tras una reunión de equipo de la directiva de dicho partido, el presidente de la colectividad, Javier Macaya, condenó los dichos de Izquierdo, sin antes disparar a la vereda de Gabriel Boric.

“En la mañana veía estas declaraciones con profundas diferencias, las mismas con las polarización que se ha dado. La vocera del comando de (Gabriel) Boric ayer calificó de una manifestación cultural el llamado a asesinar a un candidato presidencial”, partió diciendo.

Agregó que: “lo que hace Sebastián Izquierdo está en la misma línea, nos parece que no corresponde, pero otros adherentes de Gabriel Boric llamaban a esconder las cédulas de identidad de los votantes de José Antonio Kast”, aseguró desde la sede de la UDI.

Insistió con que: “acá no hay que tener dobles estándares para condenar ese tipo de situaciones vengan de donde vengan, nos parece que no corresponden, no contribuyen al ambiente democrático”, complementó el mandamás de la UDI.

En lo mismo, Javier Macaya descartó que junto a Evópoli y Renovación Nacional esperen juntos los resultados de las elecciones presidenciales en la sede de la UDI, adelantando que, al menos la directiva de su partido, irá hasta el comando de José Antonio Kast, para conocer la definición final del balotaje de este domingo.