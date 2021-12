Gabriel Boric no descartó tomar acciones legales tras dichos de Kast: “Lo vamos a analizar”

Una tenso momento se vivió durante el debate presidencial de la Archi entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, luego de que el candidato del Partido Republicano perdiera los estribos al preguntarle al diputado de Magallanes si había pedido perdón a la mujer que lo había acusado de abuso sexual.

Antes de que finalizará el espacio, Kast se disculpó con el abanderado de Apruebo Dignidad, reconociendo que se había equivocado al atribuirle el delito de abuso.

Esto generó un malestar en Gabriel Boric, quien no descartó tomar acciones legales por los dichos de José Antonio Kast. “Lo vamos a analizar”, señaló en punto de prensa.

“No hay en contra mía ninguna denuncia ni por abuso ni por acoso“, prosiguió Boric, agregando que “yo he estado disponible siempre a colaborar en cualquier proceso, sea en sede judicial o mediante los protocolos que han realizado nuestras compañeras feministas. Por lo tanto, no tengo nada que esconder”.

El candidato sostuvo que “ya me han inventado fichas clínicas falsas, me han inventado diferentes situaciones que no tienen ningún asidero en la realidad”.

“Yo espero que la discusión sea en torno a las diferencias políticas y no en torno a mentiras como en ciertas partes del debate ha sucedido“, cerró Gabriel Boric respecto a su intercambio con Kast y posibles acciones legales.