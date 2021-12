“¿Pediste perdón?”: El tenso momento que terminó con José Antonio Kast a los gritos en el debate Archi

Desde las 08:00 horas de este viernes se realizó el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), de cara a la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre próximo entre el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, y el de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, que tuvo varios momentos altamente comentados en redes sociales, especialmente uno que tensionó el ambiente y terminó con Kast gritando y con el micrófono apagado.

Todo ocurrió cuando el candidato José Antonio Kast estaba usando sus 30 segundos para interpelar a Boric, en el que dio cuenta de varias acciones del abanderado de Apruebo Dignidad, que a su juicio defendían actos violentos entre otros. En ese momento, Boric pidió un “fact check que diga que las afirmaciones de José Antonio Kast son falsas”.

Luego, fue más allá y le espetó “Nosotros tenemos una diferencia, cuando yo me equivoco pido perdón. Cuando me equivoco soy capaz de enmendar la situación“.

La declaración de Boric fue constantemente interrumpida por Kast, cuando los ánimos comenzaron a subir ya que Kast hizo referencia a la denuncia de abuso sexual que hizo una mujer sobre Boric, preguntando en diversas ocasiones “¿pediste perdón?, ¿le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso sexual, te juntaste con ella?”

En ese momento Boric en medio de las interrupciones de su interlocutor apuntó que “acá hay una interpelación que me parece grave, me parece lamentable que uses espacios como este para temas de los cuales no tienes ideas. He señalado en todos los términos que estoy disponible a cualquier investigación de carácter judicial porque no tengo nada que esconder”.

Luego de este intercambio de opiniones en el debate Archi entre Boric y Kast, el moderador del debate decidió poner fin a la discusión, señalándole a ambos candidatos que “esta no es una conversación de café, y hay que respetar a los auditores“, momento en que Kast se sacó los audífonos y pese a tener el audio cortado, siguió interpelando a Boric.

“Ya no está saliendo al aire candidato“, le aclaró el periodista de Archi a José Antonio Kast, dando por terminado el tenso momento.